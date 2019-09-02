許多人到攤販想買雞排時，可能會為了方便而要求老闆能夠將其切塊。不過日前就有網友分享，表示自己看到一群客人想要求老闆雞排切塊，但老闆曝露原因後就拒絕！原以為此事到這就結束了，沒想到客人卻口出狂言，讓原 PO 無限翻白眼。

日前有一名網友於臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己晚上去買鹽酥雞時，遇上一群客人要求老闆「雞排要切」，沒想到老闆當場馬上拒絕，這讓他們感到相當不高興，質問「說切一下也沒幾刀啊」！

見客人感到不開心，老闆馬上坦言自己「不能打破規矩」，此話讓這群客任更加疑惑，老闆馬上解釋「之前就有人要切不講，裝袋了叫我拿出來切！不然就是不切不講，我切了他說不要！所以現在一律不切」無奈感嘆客人反覆無常的要求，讓他多了太多道程序處理。

原本以為，老闆細心解釋後這群客人就會立馬放棄，沒想到他們又再問「那切了不要的，你們怎麼處理？」，老闆也回覆「當然自己吃啊！」沒想到一回，客人立馬嘲笑「難怪你越來越胖」，這讓老闆僅能尷尬地微笑帶過。

這時原 PO 看見這樣的對話，就相當生氣直言「我無限翻白眼，有需要人身攻擊嗎！」認為不切的原因並沒有不妥，反倒是這些客人還以言語攻擊，讓原 PO 感到相當傻眼。

貼文一曝光後，也引來相當多人討論，有許多人也紛紛為老闆打抱不平，直言「要切自己回家切啦」、「雞排還要切，那你直接買鹽酥雞就好了」、「店家有店家的規矩啦！囉嗦個屁」、「不能好好講話嗎？」。

甚至還有行家表示「雞排就是不切才好吃」、「是不知道雞排不切才吃的到肉汁嗎？」、「整塊咬著吃才爽」、「切了汁都流掉了」認為不切保有整塊雞排，不僅能不讓它變乾變柴，還能保有肉汁。（編輯：陳雅雲）