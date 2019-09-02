韓劇《德魯納酒店》1日迎來大結局，最後一集在酒店上班的四位重要人物相繼投胎，雖然他們故事圓滿，但滿月（IU 飾）跟燦星（呂珍九 飾）今生依然無法相愛到最後，讓劇迷心中留下遺憾；編劇為了觀眾，仍讓2人「幻想」在一起，加上以金秀賢作為「德魯納酒店」接班人，讓第16集收視率創下開播以來最新高12％，成功引起討論。

《德魯納酒店》7月開播至今每週都締造新話題，昨晚正式迎來最後一集，酒保金書生（申正根 飾）生前的恩怨也終於揭曉，他因寫出逗趣的小說，在思想保守的朝鮮時代引起民眾反彈，被冠上「淫亂書生」頭銜，除了被取消狀元資格，也遭家人與妻子唾棄，最後決定選擇自殺。

金書生死後在陽間度過500年，於「德魯納酒店」工作期間，期盼投胎前能看到被誣陷的歷史能夠消失，結果遇上暢銷作家表示，將把金書生生前故事作為遺作，讓他情緒崩潰，最後在滿月跟燦星的幫助下，金書生的過去中終於被導正，並以「鶴之歌」為名出版他的創作過程，該書籍成功大賣，金書生便成為酒店裡第一個離開的人。而金書生前往陰間後，客房經理（裴海善 飾）與前檯接待員（P.O 飾）也相繼離開。

滿月一一送走「德魯納酒店」三大重要員工離開後，悲傷走遍酒店每一個角落回憶過去；麻姑神（徐宜淑 飾）也透露滿月早在幼時就遇過燦星，2人1300年前就種下無法分開的緣分，所以今生才會再相見。不過「德魯納」的存在，就是要讓滿月還債並解開恩怨，在一切全數解決後，她仍決定離開，與燦星擁抱後悲傷表示：「我們下輩子一定要再見。」最後走上三途川橋，瀟灑的露出不帶遺憾的微笑。

該劇觀眾直到最後一直期盼滿月跟燦星能有圓滿結局，但2人仍無法牽手走完今生，好在編劇以燦星的「幻想」，讓金書生、客房經理、檯接待員賢仲以及滿月在某一世重聚，為該劇畫下完美結局。而在他們故事結束後，麻姑神找到滿月的接班人金秀賢，他將「德魯納」改名為「藍月酒店」，雖然戲份只有1分03秒，以及「月亮升起來了，開始營業吧」11字台詞，但卻讓收視率攀升，劇迷以為這是「德魯納」第二季伏筆，但編劇今透露暫無推出第二部的打算。《德魯納酒店》全劇可至愛奇藝台灣站收看。

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