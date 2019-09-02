雲林縣斗六市老人會空間不敷使用，縣府及斗六市公所今(2)日召開說明會，表示已向中央爭取約7,900萬元經費，縣府及公所也將配合自籌款，新建多功能老人社會福利大樓。

此外，另原有老人會館老舊問題，也獲衛生福利部核定補助825萬元，進行耐震補強工程，未來新、舊老人會館同步使用，照顧及服務更多長者。

副縣長謝淑亞說，斗六市多功能老人社會福利大樓經縣府及斗六公所共同努力，目前已確定獲中央補助約7,900萬元，讓她相當感動，尤其感謝斗六公所提供土地，讓計畫能付諸實行，未來縣府及公所會持續努力，提供長輩更完整且多元化的服務。

社會處長林文志指出，原莊敬路老人會館因建物老舊，縣府也協助斗六市老人會爭取衛生福利部825萬元耐震補強工程費用，中央在108年8月28日正式核定新台幣825萬元整，希望新、舊老人會館同步使用，服務斗六市長者。

斗六市長林聖爵表示，公所對老人會的需求非常重視，老有所依也是他對斗六的堅持，所以公所特地盤點進而找到雲林溪段124地號這塊機關用地，且緊鄰大學路、成大醫院以及雲林國小，無論是交通或週邊環境都特別便利，相信有這樣的基礎，斗六市老人社會福利大樓的新建，可以說是有了好的開始。

斗六市老人會理事長高坤池說，看到公所和縣府對老人會的支持特別感動，相信斗六的老人家是特別幸運的，未來老人會也希望能響應長者共餐的政策，與公所縣府共同來為老人福利打拼。