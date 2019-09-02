台北市政府先前因副發言人柯昱安辭職而留下的懸缺，今（2）日起由媒體事務組秘書戴于文接任。台北市政府發言人周台竹表示，台北市議會即將開議，台北市長柯文哲為強化媒體服務及對外發言工作，決定由戴于文出任副發言人職務，未來將與陳冠廷、黃瀞瑩，一同協助市府發言人對外說明市府各項重大政策。

戴于文在學生時期，曾參與民進黨謝系籌辦的新文化工作隊，2015年在時任發言人林鶴明介紹下到北市府工作，2017年起開始分擔柯文哲隨行秘書的工作，2018年成為柯文哲的主要隨行秘書、參與部分行程安排；2018年市長選舉選後，柯文哲頻頻外訪其他縣市，戴于文也多請假陪同。

戴于文受訪時表示，一開始被徵詢時很驚訝，但這也代表市長有看到他的努力，過去將近4年的時間，陪柯文哲走遍台北市各個角落、大小行程都跟著市長一起出席，這些經驗讓他對柯文哲的價值觀、理念、北市的市政都有一定程度的熟悉，未來會盡全力做好市民、市長跟市府團隊溝通橋樑的角色。

高升後跟前任副發言人柯昱安的相處會不會尷尬？戴于文說，跟柯昱安共事這麼久，怎麼可能會尷尬，而且柯昱安的專長、歷練主要是在處理網路與新媒體經營的部分，未來柯昱安也會專職在柯文哲的自媒體經營工作上。

不過，近期北市府的發言團隊異動頻繁，柯文哲昨日又提到「學姊」黃瀞瑩未來「另有他用」是否代表副發言人在不久的將來又會有異動？對此，周台竹跟戴于文雙雙否認，表示現階段並沒有聽到市府在內部開會時有對黃瀞瑩的職務做另外的安排，但周台竹卻也沒把話說死，只用「或許過一陣子會比較明朗化」帶過。