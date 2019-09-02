由郭台銘一手創立的鴻海，近期財務被人質疑「負債」太多，由於郭宣布參選總統箭在弦上，也讓鴻海敏感議題被人搬上檯面。針對外界傳「負債太多」，鴻海並未做出回應，但若就「負債」兩個字來看，表面上是負面的詞，實際上公司體質好壞，還要看看其他財報上的指標。其中，「借貸」可不一定都是壞事！

近期有媒體報導，且網路流傳鴻海的總負債高達1.6兆，高居全台灣電子業第一名，其中流動負債金額為1.3兆，為台灣上市公司之冠，且從明年開始，鴻海每年都要償還200餘億元的普通公司債。為此，鴻海並未做出回應，但若就「負債」來看，表面上是負面的詞，實際上還得看其他指標，才能斷定公司體質好壞。

其實，看公司體質可從指標之一「資產負債表」來看，不是只單單看「負債」，而一間公司有負債並沒有絕對的好跟壞，因為有借錢但拿來投資與發展公司競爭力是好事，尤其現在還是低利率環境。而錢借得少則不免讓人認為，公司經營可能偏保守，很容易錯失發展機會或是公司看不到前景等。

至於鴻海負債總額達1.6兆，主要是因為公司規模大，所以相對數字也高，因此看「總負債」不如看「負債比例」，也就是資產與負債的對比，可以看出有多少比例是借貸來的。而根據公開資訊觀測站資料來看，鴻海今（2019）年第一季「負債比例」為54.01%、第二季為56.64%，雖然有人認為負債比例最好不要超過50%，但鴻海相較廣達、英業達、緯創、和碩介於65%至79%等，算是同類型下游電子代工產業中表現較好的。

雖然公司有負債，但有沒有能力償債也是一間公司體質好壞的指標之一，通常流動資產以及流動負債的對比「流動比例」，可以看出一間公司的償債能力，流動比例愈高，代表流動資產越高、償債能力越好。

因為經營公司難免都會遇到資金暫時不足的情況，若公司臨時需要一筆錢卻一時借不到，或因為流動比例太低沒有銀行肯借，公司就可能陷入財務危機甚至破產。若以鴻海為例子，鴻海今年第一季流動比例為174%，同樣相較其他同業約在120%到130%數字較佳。

另外，外界擔心鴻海自明（2020）年開始，每年都要償還200餘億元的普通公司債，財務壓力可能有很大的負擔？但其實看「現金流」指標，雖有一種狀況是公司帳面上都有收入進來，現金流卻是負的，代表公司本業可能在虧錢或靠變賣家產來美化數字，但大致來說，現金流量是正的，代表公司有在賺錢。

而根據公開資訊觀測站資訊，鴻海第一季淨現金2495億、第二季淨現金2398億，這個數字是把現金定存、理財商品全部變現，並償還銀行借款及公司債之後，剩下來的現金還有2000多億。有人或許會問，既然鴻海有現金為何還要借貸或不把債務還掉？

一方面，對公司來說，穩定的現金流，可在經營公司上更有彈性或去因應各種狀況，就像一個人有存款，生活上會比較安心，有急用時也能因應。另一方面，對金融業來說，其實不會希望鴻海還掉債務，因為鴻海信用評等為A-穩定，是很好的貸放目標，甚至希望能借鴻海越多越好。且上述也提到，借貸不一定是壞事，因為目前仍處低利環境，借貸以作靈活的營運與投資，可增強競爭力也有機會創造更多股東權益。