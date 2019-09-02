YONEX2019中華台北羽球公開賽明天將於台北小巨蛋開戰，台將由世界第2我國一哥周天成領銜，周天成表示「回家比賽」有壓力但也開心，「選手的職責就是對抗壓力，在台灣比特別High，希望能讓球迷多來幾天看我們比賽。」

台北羽球公開賽總獎金高達50萬美金，是超級300系列中獎金最高的，我國一姐戴資穎因賽程關係，放棄衛冕，由周天成領銜眾多台將，今日賽前記者會，包含周天成、我國混雙王齊麟/程琪雅、韓國一姊成池炫等人受邀出席。

周天成去年止步4強，無緣3連霸，今年誓言要把冠軍拿回來，「希望今年要留在場上久一點，多打幾天，讓球迷多看我們比賽。」周天成首輪將對上泰國Suppanyu Avihingsanon。

身為地主代表，周天成表示，「雖然有壓力，但選手生來就是要抵抗壓力，這也是選手的職責，另一方面，能在台灣出賽很開心，特別High。也更謹慎去辦備戰，希望自己可以留久一點。」

男雙頭號種子，世界第6的印尼組合Fajar ALFIAN／Muhammad Rian ARDIANTO則放話，期待能在冠亞軍賽對決我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋。

由於小戴缺席，女單頭號種子為世界第8印尼前球后賽娜、接著是世界排名9美國女單張蓓雯、世界第12成池炫。男單種子序為，周天成，香港一哥伍家朗、印度Sameer Verma、去年奪冠的大馬新星李梓嘉則排第4。