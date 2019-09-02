維護用路安全 警將鐵腕實施清道大執法

常有民眾向警方反映市區道路常遭汽、機車、廣告招牌及攤販等占用，影響用路人通行，嘉義市警察局為確保用路人權益，將加強實施道路清道工作，以期回應市民及國內外旅客對市區人行環境安全與順暢之期待，警方並呼籲請市民朋友配合辦理。

市警局交通隊副隊長林勇伸表示，本次清道專案先期整理路段，計有第一分局轄區：林森西路(中山路至文化路)、中山路(林森西路至文化路)、民族路(永和街至文化路)、仁愛路(中山路至垂楊路)、文化路(中山路至垂楊路)及第二分局轄區：林森西路(文化路至吳鳳北路)、中山路(文化路至吳鳳北路)、民族路(文化路至吳鳳北路)、吳鳳北路(林森西路至垂楊路)及文化路(中山路至垂楊路)等路段。

相關執行項目為：

一、住戶或商家超出營業(店面)範圍以移動式障礙物，含桌椅、商品、攤架、廣告物及雜物等占用道路，致有妨礙交通之違規行為。

二、停車格位或人行道被住、商、家或汽、機車修理承售業、租賃業及洗車業等以車輛或移動式斜坡道(含鐵板等活動式鋪蓋)占用之違規行為。

三、人行道(含中山路騎樓)違規停車、未遵守標誌標線(紅、黃線上)及在道路上逆向、併排或路口臨時停車等妨礙交通順暢之違規行為。

四、廢棄汽(機)車、違規攤架、無人認領之盆栽、路障、廣告招牌或廢棄物等。

市警局交通隊業務組長陳明桐指出，依據「道路交通管理處罰條例」 規定，違規停車可處300元到1,200元罰鍰，占用道路可處1 ,200元至2,400元罰鍰。而在文化路夜市(中正路至垂楊路 路段)的部分，依夜市設攤時段為每日下午5點至隔日上午6點， 在准予設攤的時間(下午5點之後)， 攤商可擺攤到路邊邊線至車道線之間；而在下午5點以前則必須依規 定，不可超出路邊邊線，以免影響人車通行。

嘉義市警察局強調，本次執行期程第1階段為即日起至108年9月10日止，針對執行路段期前規劃勤務實施宣導及道路障礙違規勸導；第2階段自108年9月11日起至11月30日止，針對實施路段全力稽查取締各類妨礙人行道、交通順暢之違規行為；第3階段自12月1日起納入常態性專案執法。