近日網路瘋傳一張職人工作照片，清涼爆奶收銀引發網友暴動，跪求地址要去「喝爆」。這位爆奶女神是小有名氣網美「大奶薇薇」，半年前圓了創業夢，加盟路易莎在台中文心路及西屯路口開店當店長。「薇薇」原名張維亞，網路上瘋傳的照片，是下班前被「偷拍」的衣衫不整照，上傳後確實帶來3倍人氣。

張維亞火辣身材藏不住，身高174公分，傲人的K罩杯胸圍，吸引許多忠實粉絲。她說，3個月前遭關閉的「大奶薇薇」粉絲頁，有超過46萬粉絲追蹤；後來另開幾次粉絲團，依舊「開了，就被關」。張維亞無辜的說，只不過穿著比較清涼些，「露奶」是她的底限，不知為何會被關閉。

張維亞從小就是波霸女，曾經為買不到胸衣和衣服困擾過。後來傲人胸圍反而為她的工作加分，成為知名網美，擁有龐大粉絲，偶爾兼職開直播。「現在沒時間直播了！」張維亞說，自從加盟當了路易莎店長後，半年來坐鎮店裡，天天忙得不可開交，有客人認出是她，邀她拍照，她來者不拒。

服務業很辛勞，不像網美天天打扮光鮮亮麗，張維亞接受訪問時，頭髮有些零亂，她笑說「忙了大半天，很狼狽」。不過，只要有客人進店，她眼觀四方，會立即中斷談話，笑顏迎客，態度親切很拼博。

半年來，張維亞說原本生意平平，自從清涼職人照瘋傳後，生意爆紅，成長3倍，成了附近上班族聚會首選。尤其假日，張維亞不諱言，男客佔8成，絕大多數都是「衝著她找上門」的。為維持人氣，張維亞儘管顧及品牌，不能太曝露，但圍裙下，若隱若現小露酥胸，仍是必要的。

尤其清涼照片貼出後，生意爆紅，說明火辣身材最吸客，網友反應「店在哪？這我一定喝爆」、「有這種店員我照三餐喝拿鐵」、「這個拿鐵加好多濃濃奶香」最多，張維亞不能讓他們太失望。