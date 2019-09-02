【本文由龍應台臉書授權刊登】

官方武力鎮壓的憂慮，在每個人的心頭。

一天一天逼近。

而民間，大陸人對抗議的香港怒目相視，同聲撻伐。

抗議者用暴力手段升高衝突可能是致命的策略錯誤，要付出沈重代價。

但是二零一九走向香港街頭的年輕人並不天真，他們知道自己面對的，是怎樣一堵銅牆鐵壁，而自己是一枚多麼細小的雞蛋。 這些二十歲的人知道，當清算的時刻到來，他的「身家性命」，可能全毀。

香港人到底要什麼呢？

在「五大訴求」的深處，其實是一個價值坐標：社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。

沒有人民參政的充分，就不會有政府治理的透明；沒有政府治理的透明，就不會有資源分配的正義，就不會有法治精神的貫徹，就不會有社會制度的公平。

這樣的價值，難道不是北京人、上海人、廣州人、成都人、長沙人、昆明人、杭州人、西安人、瀋陽人，都想追求的嗎？

包含在中國共產黨社會主義核心價值內的，不就有「自由、平等、公正、法治」的白紙黑字嗎？這樣的價值，難道大陸人民自己不要嗎？

對公平正義的渴望，對合理制度的追求，對人民參政的要求，是普遍性的。

在中華人民共和國九百多萬平方公里的領土上，卻只有香港人站了出來。

今天香港人扯破了喉嚨吶喊，很多人是抱著犧牲的決心在吶喊的。你可以說，他們在替那廣大的、無法出聲的人，吶喊出來。換一個角度看，大陸人完全可以對今天的香港人輕聲說一句：「謝謝你，請保重，願青山常在」……

如果大陸人民不去了解香港的篳路襤褸艱辛歷史，不去認識香港人本有的濃厚原鄉情義，不去認真思考一向以「和理非」聞名全球的香港人為什麼被逼向了街頭，不去真誠地理解香港人對於現代價值的堅持在乎，不去謙虛地反省自己為什麼不被熱愛不被擁抱，而硬要把香港人定為「港獨」，把香港的求學青年當作國家的敵人，把自己的同胞打成外國勢力的走狗，硬要把屬於中國最璀璨的一粒東方之珠踩碎踩爛，那恐怕是二十一世紀崛起的中國最不幸的粗暴和愚昧了。

這，哪裡是全世界對中國懷抱善良願望的人，願意見到的呢？

如果把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛了他的「祖國」，而是他的「祖國」背叛了香港。

大國之為大國，絕對不在於導彈、金錢和權力，不在於一個黨的鐵腕統治，而在於大國人民胸懷之闊、眼光之遠、氣度之大、包容之廣。

花園的地上有一顆雞蛋。

我們是怎麼對待一顆雞蛋的呢？

我們彎下腰，輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破的。

●作者：龍應台／知名作家、前文化部長

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