彰化縣伸港鄉彰濱全興工業區興工路25號前道路，今（2）日凌晨近3時傳出道路爆裂，連人孔蓋都彈開，造成伸港溪底村興工路出現深達3米的窟窿，道路鋪面和底下埋設的涵管全都突起，立委柯呈枋要求相關單位儘速釐清炸裂原因。

全興工業區主任阮聖述表示，這起疑似沼氣氣爆事件，發生在今天凌晨2時40分，附近工廠聽到「砰！」一聲，就連忙趕出來查看，一看發現興工路出現大窟窿，連人孔蓋都彈開，根據消防人員進行現場檢測，發現有一氧化碳，初步研判是沼氣氣爆釀禍，造成道路爆裂，由於瓦斯管線在路面的另一側，現場也沒有瓦斯味，排除瓦斯與污水管線的可能性。

立委柯呈枋獲報趕往現場關心，並要求相關權責單位召開緊急會議，釐清原因並啟動後續因應措施。消防局初步研判，園區內慶欣欣鋼鐵廠地下供電管線老化爆裂引起。

阮聖述表示，這處興工路的大窟窿，長、寬、深都大約3米，目前已將窟窿處的快車道、機慢車道都拉起封鎖線；縣議員賴清美指出，興工路的道路爆裂還好是發生在凌晨，不然後果不堪設想，因為，興工路是全興工業區的主要道路，車流量非常大，所幸是在人車最少的凌晨，一發生就被附近工廠發現通報，把傷害降到最低。

柯呈枋、縣議員柯振杯與廠協理事長黃彰時均出席緊急會議，會中決議，一、要求廠商在未釐清事故原因前停止供電，並加強交通管制，以維護用路人的安全。二、全面檢測廠區所有管線，並與人孔蓋一起全部更新。三、送電前，用電廠商須派總經理級以上有權責決定之人出席會議方能送電。

柯呈枋並要求工業區管理中心啟動消防、公安、台電、瓦斯、化工等通報系統，同時通報環保署、職安署人員到場查明並進行氣體探測，避免有後續公安疑慮；再儘速進行路面修復，以維護園區所有人員、廠房及附近居民的安全。