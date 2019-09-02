興工路路面爆裂
▲興工路的大窟窿，長、寬、深都大約3米，已將窟窿處的快車道、機慢車道都拉起封鎖線。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.09.02）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

彰化縣伸港鄉彰濱全興工業區興工路25號前道路，今（2）日凌晨近3時傳出道路爆裂，連人孔蓋都彈開，造成伸港溪底村興工路出現深達3米的窟窿，道路鋪面和底下埋設的涵管全都突起，立委柯呈枋要求相關單位儘速釐清炸裂原因。

▲全興工業區傳出道路爆裂，興工路出現深達3米的大窟窿，連人孔蓋都彈飛。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.09.02）

全興工業區主任阮聖述表示，這起疑似沼氣氣爆事件，發生在今天凌晨2時40分，附近工廠聽到「砰！」一聲，就連忙趕出來查看，一看發現興工路出現大窟窿，連人孔蓋都彈開，根據消防人員進行現場檢測，發現有一氧化碳，初步研判是沼氣氣爆釀禍，造成道路爆裂，由於瓦斯管線在路面的另一側，現場也沒有瓦斯味，排除瓦斯與污水管線的可能性。

▲立委柯呈枋要求相關單位儘速釐清炸裂原因。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.09.02）

立委柯呈枋獲報趕往現場關心，並要求相關權責單位召開緊急會議，釐清原因並啟動後續因應措施。消防局初步研判，園區內慶欣欣鋼鐵廠地下供電管線老化爆裂引起。

阮聖述表示，這處興工路的大窟窿，長、寬、深都大約3米，目前已將窟窿處的快車道、機慢車道都拉起封鎖線；縣議員賴清美指出，興工路的道路爆裂還好是發生在凌晨，不然後果不堪設想，因為，興工路是全興工業區的主要道路，車流量非常大，所幸是在人車最少的凌晨，一發生就被附近工廠發現通報，把傷害降到最低。

柯呈枋、縣議員柯振杯與廠協理事長黃彰時均出席緊急會議，會中決議，一、要求廠商在未釐清事故原因前停止供電，並加強交通管制，以維護用路人的安全。二、全面檢測廠區所有管線，並與人孔蓋一起全部更新。三、送電前，用電廠商須派總經理級以上有權責決定之人出席會議方能送電。

柯呈枋並要求工業區管理中心啟動消防、公安、台電、瓦斯、化工等通報系統，同時通報環保署、職安署人員到場查明並進行氣體探測，避免有後續公安疑慮；再儘速進行路面修復，以維護園區所有人員、廠房及附近居民的安全。

相關文章

▲2014年高雄氣爆現場，現場滿目瘡痍。（圖／NOWnews資料照）

韓國瑜陣營踢爆陳菊濫用「氣爆善款」　議員揭內幕神打臉

▲高雄市議會氣爆善款調查小組召集人陳麗娜拿著公文痛批，光是人事費用，不包括行政費用跟所有的活動費用，已經高達1170萬了，善款之所以能被這樣使用，與市政府訂定的石化氣爆事件民間捐款專戶設置管理及運用作業要點有關。(圖／記者郭俊暉攝，2019.08.29)

影╱藍營質疑陳菊團隊訂「帝王條款」　濫用氣爆善款

▲針對國民黨及韓國瑜競選總部針對氣爆善款開記者會，民進黨高雄市議會黨團今(29)日召開記者會痛批這是在高雄人傷口上撒鹽，如果要幫韓國瑜不要拐彎抹角，就事論事，直球對決。(圖／記者郭凱杰攝，2019.08.29)

消費高雄氣爆　民進黨團怒駁是在「在高雄傷口上撒鹽」

更多文章

固球隊4校奪5金

叱吒國際　彰化縣巧固球隊4校奪世界錦標賽5金

弓漿蟲

影／求子驚魂記　竟是弓漿蟲感染症確定病例

韓國瑜

影／韓國瑜彰化宮廟走透透　呼籲「黑韓產業該適可而止」