香港反送中抗爭持續發酵，今（ 2 ）明（ 3 ）兩日共 9 所大專院校學生聯合發起罷課，獲得香港大學生熱烈迴響，今天下午約有 3 萬人湧進中文大學百萬大道的罷課集會現場，把整條大道塞滿，場面相當壯觀。

下午 3 點不到，已 有大批身穿黑衣的學生湧入會場，有些同學戴著頭盔和口罩，手上拿著標語、布條等，裝備齊全。活動開始後，包括中文大學等多所大學學生會組成的大專學界代表，共同在台上宣讀聲明，強調要以罷課明志，要求政府回應五大訴求。除了大學生外，中學生罷課籌備平台等代表陸續上台發言，現場擠滿人潮。

香港中文大學前學生會會長張秀賢上台發言時表示，中大被稱為「暴大」是因為一直以來抗爭前線都有中大學生的身影，現時的抗爭成本比5年前高，希望同學有長期抗爭的心態。

香港中文大學政治與行政學系教授周保松特地上台為學生打氣，他表示，反送中運動充滿悲情，經常有人形容這場抗爭是「Endgame」、「香港無未來」，「一日有獨裁，一日不會endgame，每一日都要長期作戰，用好每一日。」他認為，大學新生年紀約在 18 、 19 歲，人生還很漫長，「勇於抗爭，未來路係難行，但運動唔只係一場運動，未來要一齊行。」

根據香港媒體報導，有不少中學生沒到愛丁堡廣場參加中學生罷課集會，反而來到中文大學參加罷課活動，一位郭姓同學表示，「始終是大學校園，只要不報警，警察不能進入，而且這邊集會的人年齡也比較大，會比較理智行動。」至於學校對於學生罷課的態度，一名受訪的學生說：「今早都有同學在門口派白絲帶，早會完結後、放學後亦有叫口號，老師沒阻止。」也有學生認為，現在港府已經如此，「讀書還有甚麼用。」

現場學生除了輪流上台發言外，也有不少創意發現，像是有學生將電影《哈利波特》中的角色「食死人」，喻為香港警察；有學生帶著反送中運動中常見的佩佩蛙出席集會；此外，中文大學的民主女神像也相當吸睛。