2019年世界青少年巧固球錦標賽上月中在新加坡舉行，彰化縣田尾、中正兩所國小，和田尾國中、二林高中等4校勇奪5 面金牌回台，彰化縣長王惠美今（2）日邀請冠軍小將們、隊職員、校長及家長會長至縣長公館享用美味早餐和縣產鮮奶，幫大家補充能量和營養。

王惠美說，這次中正國小和二林高中也有好幾位非常優秀的同學參賽一樣都拿到冠軍，非常不容易。有運動的孩子專注力較強，特別是大家都有世界賽的經驗，不論在反應、敏感度方面都高於一般學生，如果把心力投注在運動和想要的學習上絕對會有不一樣的佳績，期許大家繼續突破自我再創佳績。

今年彰化縣田尾國小代表隊，由校長王錦鴻率隊、教練張伯維指導巫亭諭等10位選手，奪得12歲女子組冠軍。中正國小代表隊由主任洪清正擔任教練，指導洪維謙等6位選手，與桃園市建國國小合作勇奪12歲男子組冠軍。

田尾國中由組長賴秋香及蔡佳惠兩人率領代表隊曾敏雅等7人參賽，奪得15歲女子組冠軍；二林高中國中部3位選手與桃園市大成國中一起奪得15歲男子組冠軍；二林高中高中部2位選手與桃園市大溪高中一起奪得18歲男子組冠軍。

巧固球素有「君子球」之稱，強健體能也培養優秀品格，源於歐洲，在台灣發揚光大，此次參賽4校皆為彰化縣發展巧固球重點學校，不僅在縣內賽事獲獎無數，更於全國中正盃、師生盃錦標賽屢創佳績，今年再次代表參加國際賽事爭取榮耀，本次賽事代表隊由各縣市菁英選手籌組，其中多以彰縣小將為主，實屬殊榮。