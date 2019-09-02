台大校長管中閔違法兼職一案今（2）日判決出爐，公懲會認為，管中閔在擔任行政院政務委員與國發會主任委員時持續匿名為周刊撰稿，違反公務員服務法禁止兼職的規定，因此判決申誡處分。公懲會今天公布的管中閔違法兼職時期的撰文，其內文均以批評政府為主，針對前總統陳水扁保外就醫、央行政策、調漲基本工資均大肆批判。

根據公懲會提供的資料，管中閔在2012年2月至2015年2月任職政委與國發會主委期間，匿名為周刊撰寫27篇社論，每篇稿費為2萬5千元，違反公服法禁止兼職的規定，從該周刊第661期到713期，每隔週均可見出自管中閔手筆的社論，內容多以批評時政為主，可見管中閔任職公務員期間也不懈於針砭時事。

公懲會指出，第667、701、703期談及央行政策，在文中分別表示「…央行過去一貫打壓任何對貨幣與匯率政策的討論，…對小小施燕當然更不會手下留情。央行過去也防堵經濟學者的相關討論，形成寒蟬效應，如今不過是故技重施。」、「如果連政策討論都不允許，要寄望央行幡然醒悟，改變過去不動如山的貨幣政策，恐怕是痴人說夢。」、「但政府對此低通膨現象全不以為意，央行更無任何相應政策，這真是世界上的大笑話。」、「政府若一直對央行的不作為政策毫無所感，台灣的經濟將只能在保三或保二中苦苦掙扎，永無出頭之日了。」等語。

另外，在第693期談及2014年8月調漲基本工資，於文中表示「陳冲離任後，人走茶涼，繼任的江宜樺院長在當時經濟成長仍未達標的情況下，於2013年4月調漲了基本工資。此舉推翻了陳冲當初所訂的執行條件，也是政府失信之始。」、「即使今年此一指數年增率仍低於2％，行政院卻於8月放出召開審議委員會的風聲，當時尚未就任的勞動部長也立刻表態支持。政府再度破壞自己的承諾，…」等語。

而第709期談論執政黨選舉大敗，而由行政院長江宜樺辭職，引發政壇大地震，並稱「這種換頭不換身的改組似乎暗指，政策績效只是院長一人的責任，換了院長一切問題都可迎刃而解。」、陳水扁保外就醫的政策言及「行政院此舉等於承認政府過去沒有人道考量，而法務部其實另有巧門。從今而後，鬼才會相信政府說的：政治不會干預司法。」、「這位部長展現是：沒有專業，只看上意；沒有原則，只會退讓。」、「目前看來，行政院施政並無理念和堅持；只要能討好一時或部分的民意，所有政策都可以轉彎。」、「小河彎彎，政策也彎彎。彎彎內閣已經上路，大家走路小心。」等語。