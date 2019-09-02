嘉義縣鹿草鄉15歲黃姓女學生，是一名單親外配的女兒，父親7年前即離世，一家三口全以新住民媽媽到農場打零工維生。自己則在不好的條件下，每天在「樹下苦讀」，終於如願考上第一志願嘉義女中，嘉義縣長翁章梁今(2)日親自前往慰問，並協助各單位與校方等設「教育儲蓄專戶」助學。

黃姓女學生家中唯一的經濟來源，就是媽媽到農場打零工所得的1萬多元，生活條件極其清苦、欠缺，但却未曾因為生活條件不好、没有爸爸而自暴自棄，反而更加激勵其努力向上的意志，家中雖然没有書桌，但她却每天以折疉桌子，到屋外的樹下勤學苦讀，終於如願的成功考上第一志願的嘉義女中。

黃姓女同學苦學事蹟被傳出後，嘉義縣長翁章梁今(2)日下午在鹿草鄉長楊秀玉等人陪同下，前往黃女住處，慰問、探視，並了解真實狀況與需求，且提供必要的協助。翁章梁表示，已經要求社會局提供立即關懷援助，協調嘉義女中校方協助為黃同學成立「教育儲蓄專戶」，以為未來在就學與升學所需。

黃同學來自越南的新住民媽媽阮氏春梅指出，一家3口擠在約4坪大的房間，沒有多餘的空間做廚房，只能在樹下搭帳篷、弄個爐子克難料理3餐。對於外界的協助，际氏春梅心存感恩的說，謝謝教育部長潘文忠送書桌、縣長翁章梁的社會協助，還有更善心人士捐助貨櫃屋、協助修繕漏水鐵皮屋頂，台糖也同意免除5年的宿舍房租。

阮氐春梅因為先生生病去逝後，已經10年沒有帶小孩返回越南娘家探親，翁章梁縣長現場立即請縣府社會局找尋社會資源，幫助一家3口回到越南探望外婆。社會局張翠瑤副局長指出，感謝嘉義女中蔡校長與許多教育同仁的大力協助，將會提供黃小妹獎學金與免費3餐，「愛無限夢想團」的社團連結貨櫃屋資源，已在8月31日完成貨櫃屋基底，預計9月6日完成工程，也將捐助單人床、衣櫃、書桌、窗簾等整套傢俱。