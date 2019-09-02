南韓總統文在寅和泰國總理 Prayuth Chan-ocha 週一簽署了一份關於軍事情報合作的備忘錄，這是韓國在近期與日本發生貿易衝突後的重要一步。

「我們可以成為在國家安全方面的伙伴關係，共同努力讓彼此更加強大」文在寅和泰國總理 Prayuth Chan-ocha 在曼谷會面後說道。

「分享機密訊息的協議反映了雙方之間的信任」Prayuth 說。

文在寅此次的到訪，是韓國總統七年來首次對泰國進行的國是訪問。

此備忘錄對於韓國來說意義重大，因韓國最近透過停止與日本簽署軍事情報共享協議的決定，對日本進行將韓國移出貿易白名單的報復。

文在寅和泰國總理 Prayuth Chan-ocha 亦簽署了另外五項備忘錄，包括智慧城市的發展和「工業 4.0」，協議的其他領域則有語言教育、水資源管理、鐵路基礎設施發展和軍事情報合作。

韓國正尋求減輕對中國、美國和日本等主要已發展國家的依賴，並開始推動其與東南亞國家外交和經濟關係的多元化。

文在寅將於 9 月離開泰國前往緬甸，並將會見國務委員翁山蘇姬和總統溫敏。 星期四，他將以韓國總統身分對寮國進行首次正式訪問。

文在寅表示：「我將在任期內訪問所有 10 個東盟成員國」

展望未來，文在寅還將於 11 月在韓國釜山與東盟領導人舉行峰會，而文在寅最近也表示，希望朝鮮領導人金正恩一同出席。

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