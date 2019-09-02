宜蘭縣國中小學童免費營養午餐政策，今（2）日正式上路，縣長林姿妙上午特地前往頭城國小視察辦理情形。林姿妙表示，營養午餐就是要讓學童吃得營養、吃得健康，而且要符合衛生標準。

國中小免費營養午餐是林姿妙去年競選宜蘭縣長的重要政見。她上任後，積極爭取宜蘭縣議會通過1億2千萬元預算，並自今(108)年9月起正式實施。今天是縣內國中小108學年度第1學期開學第一週，上午林姿妙率領相關局處及當地議員前往頭城國小視察學童營養午餐辦理情形。

林姿妙表示，營養午餐要讓學童吃得營養、吃得健康，除了食材要符合衛生及營養標準之外，包括鹽、醬油等調味料也不能忽略，一定要符合國家標準。今天到頭城國小視察，特地到廚房了解煮菜、清洗的供餐過程。林姿妙說，小朋友成長過程，營養的攝取很重要，希望每個小朋友都能吃出健康，順利成長。

宜蘭縣學童營養午餐供應方式除了公辦公營自設廚房外，另有公辦民營自設廚房、他校供應及中央廚房供應等模式。而每月團膳廠商開立菜單則由校園營養師審核，營養午餐食材品質與安全由團膳廠商自主管理檢驗及相關單位不定期抽驗。各校也都有指派專責人員為當日食材進行驗收與把關，同時也對營養午餐製備過程進行監廚工作；另縣府也聘請多名營養師每月不定期至各校訪視輔導廚房的衛生與安全。

除此之外，縣府教育、農業及衛生等相關單位更組成學校營養午餐聯合稽查小組，每月不定期至縣內各學校及團膳廠商抽查。農業處負責抽驗食材中生鮮蔬果及畜產原料，並檢測其農、藥物殘留；而衛生局則是抽驗營養午餐食材之半成品及成品，並依衛生福利部訂定「食品添加物使用範圍及限量標準」及「食品中微生物衛生標準」進行檢驗，希望藉以維護學童午餐的安全及健康。