▲《我的婆婆怎麼那麼可愛》明年暑假上檔。（圖 / 記者林柏年攝）

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公視新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》今（2）日舉辦演員發布會，鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀等人出席，演員陣容龐大，還一次集結兩位金鐘視后，演員實力不容小覷，製作人陳慧玲也大推《我的婆婆》打破過去喜劇的格局，探討家庭的狀態，這部戲賦予喜劇不同樣貌。

▲鐘欣凌與「媳婦們」。（圖 / 記者林柏年攝）

鐘欣凌在戲中飾演婆婆，想起當時《雨後驕陽》和張可昀合作，兩人飾演同個角色，戲外鐘欣凌卻被民眾罵翻，不過她也以實力證明，勇奪第49屆金鐘獎戲劇節目女主角獎；今年她再度以《你的孩子不是你的孩子》入圍電視電影女主角獎，她謙虛表示「可以跟很多很棒的演員坐在一起，覺得與有榮焉，能入圍已經很感謝，得獎真的是天時地利人和」，雖然已拿過一座視后，鐘欣凌仍期待再度拿獎，笑說最近會多做善事、不打死動物。

▲鐘欣凌在戲中非常討厭黃姵嘉。（圖 / 記者林柏年攝）

而王少偉在戲中飾演鐘欣凌的兒子，是個非常浮誇的生意人，他多次強調戲中絕對不是本色演出，今年金鐘獎他也以《台灣第一等》入圍生活風格主持人獎，不過為了專心拍《我的婆婆》，他日前暫別該節目，對於出道21年首度入圍金鐘，他透露心中冒出的想法是「讓我爸媽覺得驕傲」。在劇中，許孟哲客串演出王少偉的弟弟，第一集就死亡，被問到有沒有和孟哲對到話，王少偉表示兩人沒有同場戲，有碰到面但就打打招呼而已。

▲王少偉為拍這部戲辭去《台灣第一等》的主持棒。（圖 / 記者林柏年攝）

王少偉、張可昀與謝忻的好感情眾所皆知，日前謝忻召開記者會，漸漸有復出演藝圈的行動，王少偉被問到有沒有關心好友，他也以鼓勵的心態喊話謝忻，「她會站起來的啦，事情發生總是要自己面對」，他認為醜聞爆發了就是要面對大眾的輿論，而收入減少也要改變自己的消費習慣，王少偉透露謝忻正在恢復中，雖然過程辛苦但他相信謝忻會重新站起來的。

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