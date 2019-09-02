財政部今（2）日表示，自今（2019 ）年9-10月期起，使用載具儲存雲端發票的消費者，即不印出紙本發票，將增加500元專屬獎共40萬組的中獎機會，中獎機率將從千分之5提高至千分之7，每期總獎金亦由0.45億元提高為2.45億元。

財政部台北國稅局指出，全國營業人2018年度開立電子發票張數約71.8億張，其中以載具索取雲端發票約12.8億張，僅占17.8%，多數消費者仍索取紙本電子發票證明聯，印出的電子發票證明聯有59億張，等於砍了11.6座大安森林公園的樹，可以堆疊1160棟的101大樓。

為落實節能減紙環保愛地球，鼓勵消費者使用載具儲存雲端發票，財政部針對雲端發票原已提供100萬元獎15組、2000元獎1.5萬組的「雲端發票專屬獎」中獎機會，自今年9-10月期起，各期更加碼增加雲端發票500元專屬獎40萬組，每期總獎金由0.45億元提高為2.45億元，以勵民眾發票存雲端，不要印出電子發票證明聯。

台北國稅局表示，民眾消費以載具儲存雲端發票不列印出電子發票證明聯，除可參加一般（紙本）統一發票號碼對獎外，還可享有雲端發票專屬對獎機會，多1次中獎機會，這次加碼增加500元雲端發票專屬獎40萬組，中獎機率更由千分之5提高為千分之7。

此外，民眾於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP將載具歸戶至手機條碼，也可享有自動對獎、中獎主動通知、免逐張整理發票及避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，且設定領獎銀行帳戶轉帳領獎，還可再省千分之4印花稅。

台北國稅局也呼籲，民眾購物消費時請多利用手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡、會員卡等載具儲存雲端發票，告知店員「發票存載具」，除了不會遺失發票外，還有雙重中獎機會，又能為保護地球貢獻一份心力，利人利己，可謂是一舉數得。