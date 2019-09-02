繼東華、台藝大後，東吳大學今（2）傳出有第3位港生被捕。根據香港媒體報導，一名香港留學台灣的學生在上周4「圍堵深水埗警署」的行動中被捕，並被控「暴動罪」，今早被押至九龍城裁判法院應訊，經確認是就讀東吳德文系的黎姓港生，目前被下令不可離港、交出旅行證件。

東吳學生會權益部部長黃彥誠受訪表示，在今天下午召開完濟南路學生團體記者會後收到香港方面傳來的消息，一名東吳大學的港籍留學生在上週4遭香港警方逮捕，經確認為德文系的黎姓港生，目前已經被控以暴動罪並限制其出境。

黃彥誠說，學生會權益部已於獲悉消息的第一時間通知本校秘書室，期盼校方與系所能多加關切，適時給予各項協助，堅定捍衛學生安全與受教權，並時刻掌握最新資訊。本會將全力聲援黎姓同學，也期盼所有同學能一同關注事件的發展，等待同學平安歸來。

黃彥誠指出，從香港反送中運動開始至今，香港人為了追求民主社會中被視為理所當然的「自由」，因此而付出了高昂的代價。香港人以生命與血淚在街頭陳抗、遊行，抵抗著中共對於香港自由、民主、法治的種種侵奪，呼籲教育部及陸委會等相關單位，能積極協助受校方與學生，保障同學的學籍與安全。

東吳大學學生會於臉書發文表示，自6月的「＃我在東吳我反送中」的聲援活動開始，便持續關注著香港反送中動態，並堅定支持香港人民追求自由民主的權利。學生會也邀請所有東吳大學的同學、師長、行政同仁，一起關注香港、撐香港，直到每一個同學、每一位香港人都平安歸來的那天。