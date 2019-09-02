香港反送中抗爭越演越烈，警方在 8 月 31 日深夜，突然衝進港鐵太子站車廂內，施放胡椒噴霧並揮棍毆打乘客，引發極大爭議。今（ 2 ）晚 9 點左右，約 200 多名示威者在太子站出入口聚集，並在站外擺放鮮花，紀念在 831 警方無差別打人事件中受傷的民眾，不時高喊「我要攬炒（兩敗俱傷、玉石俱焚的意思）」等口號，另有示威者用噴漆噴站內的監視器鏡頭，隨後又到旺角警署外，港警在晚間 11 點半左右施放多枚催淚彈，並有多人遭到逮捕。

據了解，在獻花之後，部份民眾走往附近的旺角警署外，對著警察大罵，並用雷射筆照向警署及投擲雞蛋。警方在晚間 10 點 18 分舉起橙旗，10 點半時，大批防暴警察在警署外戒備，速龍小隊也趕到現場，要求民眾儘速離開。晚間 11 點半左右，警方施發催淚彈，並逮捕 6 至 7 名示威者。

《NOWnews今日新聞》記者現場採訪發現，一名市民僅僅是向警察喊「太子不歡迎你」，警察便作出拘捕行動，該名人士不斷大喊，指自己沒有做錯。另外也有急救員表示，警察突然驅散前面的記者、急救員、穿反光衣人士，自己也遭警察以警棍攻擊、噴胡椒噴霧，甚至聽到槍聲。

據了解，一開始示威者並未有暴力舉動，也未有對峙狀態，但有警察不斷在推擠記者，另有警察突然把一名女子按在地上，有人看到後上前關心，演變成警民衝突，最後警方發射催淚彈，現場隨即陷入一片混亂。

警方施放催淚彈後，突然衝上前逮人，多名員警將一名年輕示威者壓倒在地，將其逮捕，直至 3 日凌晨約 1 點左右，已有 11 人遭到逮捕。