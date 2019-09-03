才剛開學就有群聚疫情傳出！高雄三民區某國小小一新生10班共計271名學生、25名老師，8月30號才開學，高市衛生局1日上午就接獲發生疑似上呼吸道群聚事件，截至2日共計69名學生、4名老師出現症狀，高達4分之1比例，決議其中3個班級3日起先予停課預計於9日復課。

衛生局經現場查察，研判導致疫情擴散原因是上周五開學，1年級新生在「密閉」禮堂中舉辦迎新活動，引發群聚疫情﹔衛生局呼籲，「腸病毒」及「流感」疫情升溫群聚事件頻傳，近2個月高市教托育機構因腸病毒或流感疫情「延遲通報」裁處案件共計5件，各級學校及托育機構應落實自我檢測並依規定通報；家長也應提高警覺，落實孩子個人衛生管理、生病不到校、生病者退燒至少24小時才能返校等措施，避免造成病毒傳播風險。

高市教育局表示，依據衛生福部疾病管制署「流感群聚防治指引內容」指出，相關研究顯示，在病毒未產生重大變異或造成大流行時，停課對流感疫情控制之助益有限；且流感有疫苗可供預防；停課時，難以確認學童會留在家中，對疫情之控制成效不易預期﹔針對此群聚疫情，經教育局與該校討論研議後，為維護學生受教權，決議1年1班、2班、8班共3班先予停課，並持續加強各項防疫工作，教育局將視後續疫情狀況，另予必要處置。

教育局也提醒，開學之際將偕同衛生局加強校園查核，並重申如發生流感個案或群聚事件時，請於校安系統、學校所在地衛生所進行通報。倘感染流感之師生，應請其戴口罩，叮嚀其適當休息與適當補充水分，並依醫師指示接受治療，落實「生病不上課、不上班」原則。