陸媒今 (3) 日指出，天風國際分析師郭明錤發出的最新報告顯示，預計華為手機今年出貨量最高可以達到 2.3 億支，明年則將成長至 2.5 億支，且華為期待成為全球第一家 5G 手機出貨量破億的廠商。

郭明錤指出，華為手機為提升手機整體出貨量，計劃從增加 5G 手機銷售著手。與蘋果及其它 Android 品牌手機廠相較，華為在 5G 技術上實力最為強勁，且有完整產業鏈，這些條件足以讓華為有機會率先成為全球第一家 5G 手機出貨量破億的品牌。

此外，在提升整體出貨量上，華為還會透過對舊機型降價促銷方式，吸引更多國外市場用戶。

郭明錤還指出，華為將全力提升在中國市場的市佔率，而預估中國手機市場將受益於 5G 的換機需求，2020 年手機出貨量有機會出現止跌。

此外，該報告還指出預計華為在中國市場的市佔率將由 2019 年的 35%～40% 提升至 2020 年的 45%～50%。

(圖片: 華為開發者大會)

已有產業鏈指出，華為 5G 手機有機會是 2020 年出貨量最高的手機品牌，相關零組件產值或出貨量可望顯著成長，包括射頻、PCB 與天線等。

同時，受益於三鏡頭與 ToF 滲透率上升，預計華為 2020 年採購手機相機的數量將增長 15%～25%，因而相關零組件產值或出貨量也可望受到帶動，包括 CIS、鏡頭、VCM 與相機模組等。

產業鏈消息人士也指出，由於 5G 基頻技術上更領先，所以華為在 5G 手機佈局上也就更大膽，而這將成為華為明年提升整體手機出貨量的一大強心針。除了華為自有品牌外，旗下子品牌榮耀也規劃多款 5G 手機，兩個品牌同時推動，效果會更加顯著。

同時，產業鏈也給出最新消息指稱，華為正在加速鴻蒙手機的推出時程，除了要擺脫 Android 系統的限制外，其還希望透過這鴻蒙手機來拉動整體出貨量的成長。

而華為之所以加速推出鴻蒙手機，其中一個很重要因素是，Android 的授權遲遲沒有恢復，這對於他們在海外的市場的擴展極為不利，因為沒有行動服務 GMS 軟體使用權利，將很難吸引國外用戶購買華為手機。



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