一年一度的蘋果發表會即將於 9 月 10 日舉行，傳聞中的新款 iPhone 11 也預計將會在會中發布。按照過去往年的經驗，在新款的 iPhone 11 發布後，舊款的 iPhone 手機價格將會暴跌，專家也指出發表會前，較早期推出的 iPhone 7 貶值程度已達原定售價的 81% 。

根據外國二手交易平台「 Decluttr 」分析，在發表會即將到來前，各機型比起「原定價」的已降價程度分別：「 iPhone X 為 59% 」、「 iPhone XS 為 49% 」、「 iPhone XR 為 43% 」「 iPhone 8 為 65% 」「 iPhone 7 為 81% 」。這些舊款機型的iPhone，除了初步價格暴跌外，在新機發表後的每個月，都還有可能再往下貶值。

「 Decluttr 」還預估，在蘋果公司發布 iPhone 11 後的 24 小時內，前面的幾款舊的 iPhone 機型，價格可能皆會大幅暴跌，再損失目前平均價格的 30% 左右，即便是去年才推出的 iPhone XS、iPhone XR 都難逃跌價潮。

因此若民眾想買舊款 iPhone ，發表會後或許會降價更多，是個入手的好時機；若是想轉賣二手 iPhone 的民眾，恐怕要搶在 iPhone 11 上市前行動，才能以較好價格脫手。（編輯：潘毅）