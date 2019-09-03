外傳國民黨指派陸委會前副主委張顯耀向中國大陸國台辦主任劉結一、鴻海創辦人郭台銘分別傳達「換瑜計畫」，國民黨主席吳敦義3日鄭重否認，也強調他不會重蹈2016年「換柱的痛苦」，並同時指出「把在台灣選舉的民調拿給國台辦，這是真正匪夷所思的事情，絕對沒有這種事」！

吳敦義受訪被問到「張顯耀向中國大陸和郭台銘談備胎計畫」，隨即堅決表示「沒有這個事情」！「我請當時周繼祥大陸事務部主任，加上曾經擔任陸委會副主委、海基會副董事長的張顯耀，在大陸宣布47個城市不讓自由行到台灣來，同時準備把團客減50%，那個時候，我們的觀光旅遊界有兩次或者三次，一次是所有的理事長都到中央黨部來，表示大陸這樣子的話，觀光旅遊事業會崩潰，所以我就請周繼祥跟張顯耀，他們深懂大陸的狀況，我請他們兩位去跟劉結一主任，就是大陸國台辦主任，去跟他講我們觀光旅遊事業不希望大陸用這種方式來對待我們中華民國台灣所有觀光旅遊業，包括旅館、遊覽車、飯店、買賣店，都是會受很大的傷害」。

媒體問「那你有請張顯耀去找郭台銘嗎」？吳敦義說，「沒有去請他，也沒有請張顯耀，如同有一個人，隨便講的說，把在台灣選舉的民調拿給國台辦，這是真正匪夷所思的事情，絕對沒有這種事，跟郭董溝通都是郝龍斌副主席溝通的，有幾次跟他談」。

媒體問「所以沒有張顯耀」？吳敦義回答「沒有張顯耀，因為副主席有一個郝龍斌，那怎麼會找一個不是有黨職的人去談呢？不可能的事情」。

媒體再問「你說不會隨便換人，是什麼意思」？吳敦義說「我在中常會就宣布了，不會換瑜嘛。不能重蹈2016年那種換柱的痛苦」。媒體補問「百分之百不會」？吳敦義表示「不會嘛。就是這麼回事」。

有媒體問「對於這樣報導，會提告嗎」？吳敦義回答「提告？如果是惡意的，而且妨害中國國民黨的名譽跟信任，當然會提告啊，有人亂講話。這不提告，怎麼行」。