甫結束的2019年台北航太科技暨國防工業展，結束僅僅三天的展期。每次展覽完畢之後，主辦單位一定宣布今年參展廠商增加多少、增加商機多少云云。對但是每屆必定報到的筆者而言，除了展期縮短之外，核心參展廠商逐年減少，今年整個國防展甚至沒有較新的展品，顯示台灣國防科技的發展，瓶頸化的情形很嚴重。

面對這個問題，吾友漢和防務評論發行人兼總編平可夫批評更直接且無情: 「這項裝備進展如何？」台灣、印度官員的回答驚人地相似：「年底測試完畢。明年交付使用。」四年過去、八年過去、還是停留在「年底測試」！有幾個年底啊？…..總體上看，兩個的國防工業問題很像。基礎薄弱，技術問題繁多。國營化的權威主義體制缺乏競爭能力。台灣與外部世界技術合作不夠。…. 土耳其、韓國完全是大國化的國防思維。台灣要學習！

在部訓高教機的研發生產上，筆者多年一直認為這項在國際市場上獲得不難，且有機會讓台灣航空工業可以學習與吸收21世紀初航空工業科技的裝備，應該和國際合作，除了有機會可以打進國際供應鏈之外，最重要的是讓台灣在F-CK-1戰機完工後就中斷的航空科技，可以藉此提升。但是隨著T-5教練機確定由F-CK-1B研改，並且在這次航太國防展中展出模型與部分機體零件後，可以確定的是這飛機未來會像幻象一樣，讓空軍頭痛30年。

每每行文至此，就會有不少網友，又來指責筆者:文組背景也懂軍事；中科院和漢翔不會把機密通通告訴你；唱衰自主國防…….等。其實是不是文組背景、知不知道機密並不重要，對國防事務長期且固定的觀察，審視國際相同裝備發展方向和進度，對照國內產品，你就知道國產裝備到底跟不跟得上國際腳步。

本屆國防展期間，剛好美國川普政府正式宣布66架F-16C/D Black 70戰機售台，因此媒體焦點全部聚焦於F-16戰機是否具有抗衡大陸戰機能力、售價、搭配武器等相關議題，也讓媒體對國防館的注意力因此下降，對於航太國防展整體水準不復以往的問題，較少著墨了。

以T-5部訓高教機來說，本屆航展展出了更為正確的模型。的確可以看出中科院與漢翔，利用這兩年的時間，將原本F-CK-1B的機身，移除高教機不需要的裝備，並將機身加大以容納更多的機身燃油。但是後座並未加高，這在高教機上未來可能成為嚴重的缺陷。因為後座的飛行教官在前座學官可能失能下，必須在視野較差的環境下操作飛機；而且F-CK-1原本就較窄的主輪，在T-5上雖然看到改進，但整體而言還是很窄，也就是說常發生在F-CK-1戰機上因主輪間距過短產生的煞車問題，在T-5上可能改善空間有限。

部訓高教機當初在馬政府時期確立了「洋機國造」，到蔡政府改為「國機國造」。我並不是反對國機國造，但是這種在國際上獲得現貨和技術難度不高的情況下，也需要無條件的「國造」，增加了技術和時程的風險，其必要性讓人懷疑。

另一個明顯的例子，就是海劍二和海劍羚艦基防空飛彈。

康定級艦在接收之際，就顯示出防空能力嚴重不足，服役至今已經超過20年，但是這問題完全沒有改善。而問題就是平可夫點出的關鍵:基礎薄弱，技術問題繁多、台灣與外部世界技術合作不夠與缺乏大國化的國防思維。

台灣在研發各類飛彈上成效的確卓著，但也不是全面向的各種飛彈都是翹楚。天劍二型飛彈當初是中科院的榮耀，但也是輸入關鍵技術和零組件的成果。當外購技術缺乏艦基改裝的部分，技術上捉襟見肘的情況就明顯展現。原因很簡單，當國外有成品可以進口，你的成品可能危害技術來源的海外銷售時，關鍵技術的輸出就會受限，讓你在有限人力物力上遲遲無法完成開發。以目前我國艦載防空飛彈來說，點防禦和雷達半主動導引的區域防空都是亟待更新的產品，而國際現貨市場上也有先進海麻雀ESSM與海公羊系統可供出售，但由於同級產品有能力「國造」，因此受限在國造遙遙無期，外購又因國造優先的情況下，海軍艦艇防空能力的升級就這樣一天拖過一天。

國防工業的確可以提升國內產業結構和能量，但也要量力而為。台灣的航空工業並未像韓國發展出幾乎具備全機自製的能量，至今能停留在「精密機械加工」這個階段，現代戰機關鍵的雷達、飛控電腦、任務電腦、飛控與作戰軟體、各類電子裝備，並不具備如KAI那樣的自製能量。如果要開發自己的下一代戰機，部訓高教機國機國造的幫助並不大。

政府要很現實的面對國內國防工業的能量，而不是被「世界多少百分比的航空扣件是台灣製造」這種看似華麗其實無關能力的數據就此自滿甚至與世界脫節。

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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