美中雙方上周相互相釋出善意，使得美股在上周前半深跌後出現反彈，從資金流向觀察，上周全球主要股票市場資金均呈淨流出狀態，同時可以觀察到資金持續流入公債與投資級債等資產進行避險。其中投資級債淨流入擴大至48.1億美元居冠，高收益債及新興市場債上周資金也轉為淨流入，債市全面升溫。

安聯投信指出，因市場整體情緒仍偏向保守，在資金的持續流入下，美國10年期公債殖利率在上周仍在低檔徘徊，最後收於1.50%；在市場對貿易戰的擔憂下，除了避險性資產，風險性債券包括高收益債與新興市場債上周也因資金的流入小幅上揚，顯示在市場震盪的時刻，債市整體仍較股市受到資金青睞。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，上周美中兩國持續針對貿易議題相互放話，其中美國總統川普雖偶有釋出可能將恢復談判的正面訊息，但往往因消息難以證實或情勢變化快速，對市場激勵效果難以持久，預估在美中全面達成共識前，市場恐仍有出現較大幅度震盪的機會。

她指出，投資人一般多會注意標的上漲的空間及殖利率的高低，然而有時卻會忽略資產在遇到波動衝擊時，可能會減損、抵消原有由成長及殖利率帶來的息收報酬。因此，在市場持續震盪的時期，挑選資產在注意報酬的同時，仍應留意其抗震穩定性。

根據過去經驗，美國短年期高收益債在過去20年間，每當遇到市場波動加大，VIX指數升至長期平均（20）時，不但具有較全球高收益債以及美股標普500指數為佳的平均年化報酬率，平均年化波動度更僅有4.58%，明顯低於全球高收益債券指數的9.60%，以及美股標普500指數的20.77%，顯示在市場震盪的期間內，美國短年期高收益債有望以更穩健的方式帶來收益機會。

再進一步觀察，目前除了美國公債仍維持正利率外，以歐洲為主的多數已開發國家幾乎多邁入負利率範圍，投資收益日益難尋。與此同時，相對於已開發國家，新興國家債券雖多有較佳的殖利率與成長空間，卻因給人震盪較大的印象，時常讓投資人卻步。

另外，盤點新興市場內不同資產，亞洲高收益債不僅有高於拉美及東歐高收益債的殖利率，在波動度上更是三者中最低者，進而可減少下跌衝擊對報酬帶來的減損。再觀察經濟基本面，雖有貿易爭端衝擊，但新興亞洲2019年GDP平均仍有6.3%，明顯高於同為新興市場的拉美及東歐地區，加上溫和可控的通膨率，以及官方政策面的降息支撐，都有利於亞洲企業的發展並吸引資金進入，使亞洲高收益債成為投資人在布局全球的標的之一。