如果有一天你被別人槍口指著會是什麼反應？可能會尖叫、求饒，但美國這名男子的作為你絕對想不到！先前美國密蘇里州有一名男子在酒吧喝酒時，突然遇上歹徒持槍搶劫，沒想到男子不但沒有驚聲尖叫，反而相當淡定，結果被許多網友受封「世界第一淡定哥」！

根據外媒報導，日前美國密蘇里州一間名叫「 Behrmann’s Tavern 」的酒吧，突然有一名手持著步槍的男子闖入，從監視器中能看見，許多客人見到這麼恐怖的畫面，都趴在地上保命，祈求犯人不要傷害自己。

不過酒吧台前方卻有一位男子，就像是完全不知道被搶劫一樣，自顧自地喝酒，也沒有想逃命的意思。而歹徒見狀後，立馬舉槍對準這名淡定哥，沒想到他不但不理會，還繼續滑著自己的手機，歹徒見此更生氣，想動手搶走他的手機，但他也絲毫不退讓，緊抓著比他生命還重要的手機。

隨後歹徒放棄爭執，進到吧台內掃光錢財後，再度走回吧台拿著槍指著他！不過這名男子更誇張了，不但繼續無視這名歹徒，甚至還拿起打火機點了一根菸，悠哉的繼續做自己的事。

這名男子名叫托佛（ Tony Tover ），他在事後接受了媒體採訪，直言自己感受到歹徒並不想傷害任何人，所以才對他舉槍以及搶手機等行為不感到害怕。不過這樣的浮誇場景一曝光後，托佛也馬上被受封為「世界第一淡定哥」！（編輯：陳雅雲）

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