又有企業因捲入香港反送中風暴中槍！知名西班牙品牌服飾「 ZARA 」，因其在香港銅鑼灣等區的分店昨( 2 日)公告暫停營業一天，竟遭大陸網友質疑動機，大陸官媒《環球時報》亦點名有聲援香港罷工之嫌，嚇的 ZARA 昨日深夜趕緊在官方微博發文，稱自己「一貫支持一國兩制」。

香港反送中昨日發起另一波「三罷」行動，多達 21 個產業別聯合聲明罷工，碰巧 ZARA 昨日有多家香港分店暫停營業，被微博網友批「疑似聲援亂港分子」，相關貼文及標籤也登上微博熱搜並瘋傳。連《環球時報》也於 2 日深夜刊載社評，名為「Zara香港門店周一停業，什麼意思？」，質疑 ZARA 選在敏感時機暫停營業又沒有在第一時間說明原因，展現「與香港社會止暴制亂的集體努力是一種非合作的態度」。

不少大陸網友留言痛批：「掙著中國人的錢還想分裂中國？不如讓這些商家滾出中國好了」、「咱就讓它在大陸永久閉門謝客唄」、「槍打出頭鳥，香港和內地應該立即行動起來，對這種充當西方反華勢力的企業進行毫不留情的封殺」。

然而， ZARA 也在同天深夜於官方微博澄清，聲名內容指出：「 ZARA 公司擁護中華人民共和國領土主權的完整，一貫支持一國兩制。 ZARA 公司從未支持罷工，也從未發表與此相關的任何言論或進行與此相關的任何行為。」