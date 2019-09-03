在蘋果 (AAPL-US) 先前針對擴增實境 (AR) 的新型混合實境耳機相關消息曝光後，最新一份外資研報分析了 iOS 13 的內部構建，指出蘋果頭戴式擴增實境設備的開發，正在進行中。

該份外資報告指出，iOS 13 的內建版本包括一個名為「STARTester」的應用程式，可以切換到頭戴式模式，並在 iPhone 上複製擴增實境耳機的功能。

iOS 13 中還有一個內部自述文件，描述用於支援立體聲 AR 的應用程式「StarBoard」，該文件還暗示蘋果正在開發一種代號為「Garta」的擴增實境設備，這可能是蘋果 AR 裝置代號「T288」的數種原型之一。

先前的外電報導指出，蘋果正在研發一款可同時支援 AR、VR 之頭戴式無線裝置，產品代碼為「T288」，且處理器速度超過目前任何蘋果公司生產的產品，預計 2020 年發布。

T288 可以追溯到 2017 年 11 月。該報告是第一次提到 T288 名稱和 2020 年的時辰。

該設備使用了名為「rOS (Reality Operating System)」的新作業系統，並且可能會混合使用 Siri 命令、頭部手勢、和或觸摸面板進行控制。

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