高雄電影節今天公布國際短片競賽「VR競賽」組的入圍名單，共12國、19部作品角逐「滿滿額娛樂VR火球大獎」、「Funique VR最佳VR360敘事獎」與「方陣聯合最佳VR沈浸體驗獎」三項大獎。台灣共4部作品入選為各國之冠，由黃心健導演入選威尼斯影展的《失身記》領銜、陳彥斌展現太巴塱部落與自然的天籟之聲《Oli邊境》、高逸軍重現大家樂虛華年代的《落難神像》，以及吳柏泓遠赴土耳其紀錄難民生活的《我的敘利亞鄰居》。

黃心健曾以跨國創作《沙中的房間》獲威尼斯最佳VR體驗大獎，今年與電影配樂大師林強聯手打造的《失身記》，再度入選威尼斯影展，並於高雄電影節亞洲首映。黃心健創造了一名遭政府監禁的政治犯老者，觀眾透過他化身鬼魂的眼睛，環顧戒嚴時期的台灣景象，悲涼而充滿情感。

陳彥斌的《Oli邊境》帶來優美的山林之歌，結合劇場與聲音互動探測科技，觀眾彷若置身部落齊唱與自然天籟的和諧美好。

由高逸軍執導的《落難神像》，觀眾扮演神明角色，察看世人瘋迷大家樂、報明牌的荒謬氛圍，金鐘影后黃采儀、蔡明修與石知田跨刀獻聲，觀眾和大明星們一起演出、拚搏發大財的白日夢。吳柏泓的《我的敘利亞鄰居》紀錄台灣媽媽鄧馨庭遠赴土耳其，協助難民兒童重返學校的故事，台灣少數的VR紀錄片創作，觀眾直接進入現場、感受最自然的同理與共鳴。《Oli邊境》、《落難神像》與《我的敘利亞鄰居》皆為世界首映。