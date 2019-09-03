大一新鮮人入學　駿馬迎新社團引新生青睞

明新科技大學即將於9月9日開學，為使大一新生能認識學校各種社團，該校學務處課外活動指導組與學生會，特別於今(3)日新生訓練的第二天在校內舉辦「社團博覽會」，校內康樂性、學藝性、服務性、體能性及自治性五大類社團，現場擺攤呈現社團特點與招募新社員。

課指組組長蔡明松表示，校內現在約有80個社團，新學年新成立有「馬術社」、「炫光舞藝社」、「蒲公英國際志工社」，其中「馬術社」，是新竹縣學校裡少見的學生社團；今天的社團博覽會中，也特別由馬術社在大操場以「馬術秀」做為開場﹔兩匹高大的駿馬出現校園馬上引起騷動，同學們也紛紛拿起手機捕捉馬兒的英姿。

創辦馬術社的樂齡服務產業管理系大三的陳秉洋同學說，因為住家附近的鄰居有養馬，他有機會接觸馬匹，幫忙餵馬、刷毛，一開始覺得高大的馬兒很可怕，實際接觸後才發現，馬其實很溫馴；陳秉洋發現一般人接觸馬術運動的機會不多，因此半年前申請成立馬術社，希望從校園推廣馬術運動。

社團也就近與馬場「新豐野騎會所」合作，教練邱金海說，馬術運動強調的是平衡感、律動感，此外還要克服對馬匹的的恐懼，樂見明新的學生成立馬術社，一起來推廣、帶動馬術運動。

除了「馬術社」，「炫光舞藝社」、「MUST蒲公英國際志工社」也是新成立的社團，「炫光舞藝社」改良火舞將長棍、短棍、流星等道具接上LDE光源，結合雜技與舞蹈的表演社團，是博覽會現場吸引新生目光的社團；而明新為了培養國際視野與國際移動力，將原有的任務型國際志工轉為長期培養，於新學年正式成立「蒲公英國際志工社」社團，讓校內更多同學更多前往海外服務的機會。

明新科大108學年日夜間部新生約3千多人，9月2日到3日兩天舉辦新生訓練，第一天下午的「定向尋寶」活動，讓新生用闖關方式也速認識校園及各教學行政單位，第二天下午的社團博覽會展現校園各社團活力，提供新生認識社團的管道。