前民進黨秘書長吳乃仁姪子吳怡農今（3）日首度在媒體面前亮相，對於自己未演先轟動，吳怡農感謝大家給新人機會；至於將挑戰北市第3選區（中山松山區），與國民黨立委蔣萬安的「雙帥對決」一事，吳怡農說，自已其實是認識蔣萬安，而自己最認同蔣萬安的一點就是「他兒子很帥」！

吳怡農自被爆被民進黨徵召挑戰北市立委後，便話題不斷，而他幾次欲徵召提名，卻又因故被擱置，讓外界對這位帥氣十足的政二代叫屈，適逢今天九三軍人節，陸戰隊出身的他表示，當初返國入伍當兵時年紀已大， 被大家叫「吳叔叔」。

吳怡農指出，他當了一年的兵，後續在政府單位工作，也與軍人共事、一起打拚，也跟國外的軍人交流，其實我們的軍人其實是非常的敬業、非常的辛苦，也希望九三軍人節，大家能把重點重心放在軍人身上，大家一起跟他們致敬。「這是昨晚會發文的原因」。

至於是否是特地回來當兵？吳怡農說，應該說我要回家，無論如何我都要回家，該回來就回來，該服兵役就服兵役，但重點是，我們要把訓練的內容做好，把教召落實做的更好，讓後備制度重新建立。

對於黨中央徵召提名頻頻受阻，吳怡農表示，黨部在徵召提名事上，其實非常辛苦的，提名的過程中需要很多的溝通協調，也有很多的考量，不止是台北的單一選區，自己絕對支持黨部最後的決定，相信黨會派出最適當的人選來打這場仗。

吳怡農說，未來如果有機會進入國會，國防、外交、經濟都會是他關心的議題，過去18年的工作經歷，在國際金融投資等，看到的是台灣在面臨國際市場的優勢，以及我們面臨的一些挑戰，要如何改善台灣投資環境是我們要一起努力。

提到對手蔣萬安，吳怡農說，因自己尚未提名不方便做太多的評論，不過「我們已準備很久了，過去做的一切，包括在國外唸書、國外工作，其實選的都是人少的路，如果黨覺得我適合出來台北市選舉的人，我一定以同樣的心情來挑戰」。

不過他也透露，自己與蔣萬安有一點點的交情，他其實是認識蔣萬安，因為兩人年紀差不多，有些共同的朋友，也都在國外待過，他人是很好的，「他有一個想法我是非常認同的，他兒子最帥這事，我覺得完全沒有錯」。

由於自己的高顏質，還引來不少「吳太太」，吳怡農不好意思的說，自己沒有看，不過「做為新人，社會大眾願意給吳怡農一個機會，了解我是非常感謝的，希望接下來在投入公共的事業中，大家可以繼續的關心我們，支持我的理念」。

另外，對於如何保持身材，吳怡農說，自己最近行程滿檔，比較少時間運動，但一定會保持好體態。媒體還拱他現場示範一下伏地挺身，他害羞的說「別鬧了」，但邀請大家一起進健身房運動。