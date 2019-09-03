一向與台北市長柯文哲關係不錯的親民黨主席宋楚瑜，最近傳出與柯文哲關係漸行漸遠，原因是出在於柯文哲領銜創立了台灣民眾黨，不僅將征戰2020立委選戰，更有可能壓縮到親民黨的生存空間。有消息傳出原本宋楚瑜屬意柯文哲成為他的接班人，不過柯文哲組黨後，便讓宋楚瑜相當不開心，甚至一度打算辭去北市府首席顧問一職。對此柯文哲也連忙緩頰，表示詳細情況他不曉得，會找時間去與宋楚瑜聊聊。

台北市長柯文哲，與親民黨主席宋楚瑜，兩人從2014柯文哲首次投入台北市長選戰以來，一直維持著「魚幫水、水幫魚」的關係。直到2018年選戰更加明顯，柯文哲要爭取連任，但地方基層勢力卻不如同國民黨及民進黨兩個傳統政黨穩固，柯文哲若是要深入鄰里拜票，少不了親民黨市議員陪同，此外，台北市議員選舉階段，所有親民黨籍的台北市議員與部分無黨籍市議員，更共組北市監督聯盟，挺柯態勢相當明顯，也讓白橘間的合作來到最高峰。

不過消息指出2018年選戰，柯文哲順利連任後，傳出宋楚瑜有意讓柯文哲成為接班人，並將親民黨接棒交給柯文哲，原因在於宋楚瑜年事已高，不太適合像過去透過投入總統大選的方式，刺激親民黨政黨票源。而為了讓親民黨能夠永續經營，才有意交棒柯文哲。不過卻沒想到，柯文哲卻自行領銜成立了「台灣民眾黨」，且事前並未與宋楚瑜討論，讓他大感不滿，不僅造成白橘失和，宋楚瑜更一度憤而想辭去市府顧問一職，斷絕雙方關係。

而消息一出，似乎也讓柯文哲相當訝異。今天（3日）上午，柯文哲在參與北市軍人忠烈祠秋祭前接受媒體訪問時，被問到相關問題，柯文哲也坦言已經一陣子沒與宋楚瑜聯絡，未來也會找時間去與他談談。不過記者也追問，創黨一事似乎讓宋楚瑜相當不開心？對此柯文哲則輕描淡寫回應，「這倒不會啦，我跟你講，他們這些比較有年紀的人，其實他們不管年輕怎樣，到了這個年齡，我發現不管王金平或宋楚瑜，比較沒有很汲汲於名利那種感覺，反而變得更豁達。」