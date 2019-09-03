▲睿能（Gogoro）傳出與中油合作的38座電池交換站將於9月30日停止服務。（圖／業者提供）
▲睿能（Gogoro）傳出與中油合作的38座電池交換站將於9月30日停止服務。（圖／業者提供）

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昨（2）日才宣布總掛牌數達到20萬輛的睿能（Gogoro），卻傳出首批與台灣中油公司合作的38座電池交換站，將於9月30日停止服務。睿能於2日在官方網站公告，對於將受影響的用戶，除了可到周遭既有的站點交換電池外，它們也將持續增設新的站點，提供便捷的智慧電池交換服務。

Gogoro有38座位在中油的電池交換站，合約即將在9月30日到期。不過，公告指出，中油在多方考量後，決定不再續約，因此這38座電池交換站將會在9月30日前陸續停止電池交換服務。

公告強調，截至目前為止，睿能在全台電池交換站已近1400站，並累積超過5000多萬的電池交換次數；而在中油設置的這38座電池交換站，都是初期佈建的「先鋒站點」，為許多新時代車主開啟智慧電池交換的服務。

同時，公告還指出，對於將受影響的用戶，除了可到周遭既有的站點交換電池外，他們也將持續增設新的站點，提供便捷的智慧電池交換服務。

公告最後強調，他們在中油仍有數百個站點，並持續增設新的電池交換站，未來也將持續與台灣中油公司及其他夥伴合作。

對於中油與睿能停止合約，有不少網友直呼可惜。「中油三義加油站這個站點撤掉很可惜。」一名網友就說，以往山線往南出遊，常跑這個站點，未來如果在這一帶山區旅行，電力就顯得很吃緊。另一名網友也指出，「新竹地區一少就是十站，勢必會加劇尖峰時段電池不足的情況，希望睿能可以積極尋覓新地點作為替代」。

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