由吳宗憲、KID（林柏昇）、小鬼（黃鴻升）主持的超高人氣外景節目《綜藝玩很大》歡慶5週年，今年還入圍兩項金鐘獎，同時宣布繼非洲肯亞、歐洲荷蘭、瑞士後，這次將遠行紐西蘭出外景，吳宗憲也誇下海口，紐西蘭拍攝的景點絕對是人間秘境，會讓大家眼睛為之一亮。

《綜藝玩很大》已連拿兩屆「益智及實境節目主持人獎」，吳宗憲笑說，2016年《玩很大》在日本錄影，當時聽到沒入圍，KID氣到飆出六字經，如今小鬼才加入第一年就被提名，吳宗憲不忘揶揄KID：「KID還在當兵，你也知道當兵是很危險的事嘛，會不會回來也不知道嘛～你這個位置…就坐穩啦！」而今年金鐘獎仍在軍中的KID是否會出席？吳宗憲表示他一定會出席，開玩笑說「我們不鼓勵逃兵，但可以暗示。」

《綜藝玩很大》5週年，也是小隊長小鬼的週年慶，他感謝憲哥一路一來的提點，但吳宗憲突然提到：「小鬼本來在另一個節目，人家很過分金鐘沒報他名字。」小鬼急忙澄清：「不是啦！那是威廉啦！我已經離開了啦！」吳宗憲又接：「小豬也沒主持過幾次。」

此外，吳宗憲在受訪時意外提到自己台南的朋友，日前中了威力彩史上第4高的頭獎20.47億元，吳宗憲說，當天這名友人本來是要去買肉圓，穿著夾腳拖騎腳踏車去外覓食，看見肉圓店大排長龍，只好轉往彩券行買了兩張威力彩，沒想到竟中了20.47億元，吳宗憲不透露好友身分，只笑說「不是辛龍。」