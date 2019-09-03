今天是九三軍人節，前新北市長朱立倫3日在臉書發表專文，提到自己在民國69年成功嶺受訓時，於結訓時拿下311旅第一名，受邀與前總統蔣經國同桌午餐。

朱立倫回想當年，能夠掌旗且一口氣跑完三千公尺，因此有個人生體悟：「沒有偶然，一定做好準備」。他也出示一張珍貴的老照片，請讀者猜猜他是第幾個？

★以下是朱立倫的臉書全文：

【與經國先生的午餐會】

今天是軍人節，我要向保衛國家的戰士們致敬。「熱血忠誠，保衛台灣安居樂業。」

我回想起民國69年夏天，大一升大二，參加「大專青年暑訓」上成功嶺操練。去之前，每天早上五點就起床晨跑三千，做好準備！

必須說，認真練習還是有用的。那時成功嶺早上要跑三千，個子高的負責掌旗。但旗子太沉重，所以很多同學都撐不住，輪到我掌旗，可以一口氣跑完全程。

天氣雖然炎熱，有個人生體悟：「沒有偶然，一定做好準備。」

那梯共五個旅，結訓時我是311旅第一名，經國先生邀我們同桌午餐。還記得是一張小桌子，大家都很緊張，經國先生親切地問學校科系，關心我們的未來，也嚴肅的期望叮嚀，度過一個永生難忘的午餐會。

永懷為國的心。祝大家軍人節快樂。

朱立倫臉書： https://www.facebook.com/llchu/

■ 猜對了嗎？照片右起第4人是朱立倫（從蔣經國手中領獎者為第5人）。