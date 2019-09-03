受香港民主抗議活動影響，當地的旅遊與商業情緒均受打擊，目前看來，新加坡成為最主要的受益者，旅店的入住率攀升至 10 多年來的新高。

新加坡旅遊局週一 (2 日) 公布數據顯示，7 月新加坡旅店的平均入住率達到 93.8%，高於 1 年前的 92.5%，創下 2005 年以來的最高紀錄。

分析師和旅店經營者表示，由於香港 6 月中旬開始的抗議活動變得愈來愈暴力，許多商業會議改在新加坡召開，幫助新加坡旅店房間的營收來到 4 年來最佳。

新加坡星展銀行分析師 Derek Tan 表示，由於新加坡與香港具有類似的特徵，讓新加坡受益特別明顯。

約有 600 名健康和美容業代表參加的全球健康峰會 (The Global Wellness Summit)，預定今年 10 月中舉行，舉辦地點就由香港改為新加坡。活動發言人表示，改地點的確是為了確保盡可能不出現意外。

新加坡費爾蒙酒店和史丹佛瑞士酒店總經理 Marcus Hanna 表示，上個月就有個 60 人的商業團客，由香港轉機而來，共住了 5 夜。而且店內提供會議設施，近期也收到一些企業的詢問，希望由香港轉往本地。

Jefferies 分析師 Krishna Guha 表示，香港的事件是推升新加坡旅店經營轉佳的一個因素，其他因素包括了北亞遊客旺季，以及新加坡元走弱。

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