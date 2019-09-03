台中港埠專用區納入都市設計審議　帶動海線發展

台中市海岸線長約30公里，台中港特定區計畫範圍內「港埠專用區」南北長約12公里，占約五分之二。台中市政府都市發展局表示，基於維護整體海岸景觀需要，將港埠專用區內的重大建設計畫納入都市設計審議範圍。

都發局也指出，後續將搭配國土計畫及海岸整體管理計畫，提出海岸地區的發展課題及整體規劃方向，落實市港合作，加強環境景觀改善，並結合周邊人文設施及海線生態景觀，帶動海線地區發展。

為維護整體環境、避免新建建築對周邊地區產生衝擊，市府於100年發布「台中市都市設計審議規範」，今年5月時更針對「重大建設計畫」的認定條件進行補充，提供內部作業審認使用。

其中，如於台中港港埠專用區內興建展覽館、購物中心及商場設施、油槽設施、電力設施、離岸風電產業設施、工業廠房設施、漁市場相關設施、旅館，工程金額超過新台幣2億元、基地面積超過1萬平方公尺、建築樓層超過12層或高度超過36公尺、樓地板超過3萬平方公尺，或依建築法第98條規定許可之特種建築物，將由市府目的事業主管機關依規簽報市長，如認定屬重大建設計畫後，則提報市府都市設計委員會審查，為都市意象與城市美學把關。

台中港特定區計畫港埠專用區內，經認定為重大建設並須提送都市設計審議者，迄今尚未有相關申請案件，如依107年市府受理都市設計審議案件，扣除申請人修正報告書時間後，自掛件到都巿設計審議委員會審議完成，作業時間約為35日。

都發局表示，近年台中港因地理位置優越、聯外交通便利、土地遼闊、安全管理完善等優勢，為中央推動離岸風力發電政策，發展綠能產業及作為風機製造組裝的重要基地，由於發展綠能產業已為世界潮流，台中港「港埠專用區」雖屬台灣港務公司管理，但相關設施建設與台中的整體發展密不可分，相關申請案如涉及市府審查權責部分都會全力協助，為台中建設與發展共盡心力。