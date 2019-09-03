嘉義縣長翁章梁說明未來讓榮景再現的產業佈局。
▲嘉義縣長翁章梁說明未來讓榮景再現的產業佈局。（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.09.03）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

嘉義縣政特區南側馬稠後工業區開發後，廠商正緊鑼鼓的建置廠房，今(3)日又有一家具國內高知名度的大食品廠舉行上樑儀式。嘉義縣長翁章梁親自前往參與盛會，並說明未來政府將持續馬稠後後期產業園區的開發，與評估「水上南靖農場」和「中埔公館農場」建工業區。

翁章梁縣長率縣府經濟發展處長江振瑋、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事林沐惠等人一起參與上樑儀式。縣政府表示，這是近年來最大規模食品廠興建計劃，更是嘉義縣重大投資案，食品廠入駐產業園區後，預計可雇用300位員工，以嘉義在地員工為主，提高地方就業機會，帶動附近的附屬產業，並結合產官學計畫，連結在地學校資源。

▲大食品廠舉行上樑儀式前，與會貴賓在樑上簽名落款。（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.09.03）

翁章梁表示，投資24億興建的食品工廠，今天舉行上樑儀式，建置完成後，除可吸引更多專業人才來嘉義就業外，還能讓嘉義子弟有返「嘉」的就業機會，讓整個嘉義的產業布局更多元。

翁章梁充滿自信的提出，目前馬稠後後期產業園區的開發，已經和台糖公司取得合作開發的協議，109年2月就可以辦理土地出售及招商作業，113年10月就可以完成開發及廠商進駐投產，預計可以創造800億元的產值，現在中央也開始評估「水上南靖農場」和「中埔公館農場」，未來會持續與中央溝通推動更多的工業區，讓嘉義縣的產業佈局再現榮景。

▲嘉義縣長翁章梁等人參與上樑儀式。（圖／記者陳惲朋攝 , 2019.09.03）

相關文章

嘉義縣長翁章梁探視一家三口蝸居鐵皮屋。

樹下苦讀考上第一志願　嘉縣長親自慰問助學

嘉義縣政府防疫人員對疫雞進行撲殺。

全國首例鵪鶉染禽流感　嘉義縣嚴加處理、防疫中

嘉義縣民雄鄉槍案，陳姓涉嫌人繳交的大批槍械。

嘉義警匪對峙5小時　犯嫌自動繳大批槍械投降

更多文章

鴻海集團前董事長郭台銘，拜會嘉義市議會副議長蘇澤峰等人。

郭台銘拜會嘉市副議長蘇澤峰　談發展嘉義經濟

因公殉職的勇警李承翰舉行入祠忠烈祠儀式，鴻海集團郭台銘董事長與黃敏惠市長到場致意。

勇警李承翰在莊嚴樂音中入祠忠烈祠　郭台銘到場致意

嘉義王陳明文立委。

嘉縣立委選舉想打破「明文」規定　挑戰者需整合方能一搏