嘉義縣政特區南側馬稠後工業區開發後，廠商正緊鑼鼓的建置廠房，今(3)日又有一家具國內高知名度的大食品廠舉行上樑儀式。嘉義縣長翁章梁親自前往參與盛會，並說明未來政府將持續馬稠後後期產業園區的開發，與評估「水上南靖農場」和「中埔公館農場」建工業區。

翁章梁縣長率縣府經濟發展處長江振瑋、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事林沐惠等人一起參與上樑儀式。縣政府表示，這是近年來最大規模食品廠興建計劃，更是嘉義縣重大投資案，食品廠入駐產業園區後，預計可雇用300位員工，以嘉義在地員工為主，提高地方就業機會，帶動附近的附屬產業，並結合產官學計畫，連結在地學校資源。

翁章梁表示，投資24億興建的食品工廠，今天舉行上樑儀式，建置完成後，除可吸引更多專業人才來嘉義就業外，還能讓嘉義子弟有返「嘉」的就業機會，讓整個嘉義的產業布局更多元。

翁章梁充滿自信的提出，目前馬稠後後期產業園區的開發，已經和台糖公司取得合作開發的協議，109年2月就可以辦理土地出售及招商作業，113年10月就可以完成開發及廠商進駐投產，預計可以創造800億元的產值，現在中央也開始評估「水上南靖農場」和「中埔公館農場」，未來會持續與中央溝通推動更多的工業區，讓嘉義縣的產業佈局再現榮景。