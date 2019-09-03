65歲王伯伯過去從事倉儲工作，經常連續站立超過3小時，整天下來站立時數超過10小時更是家常便飯，加上熱愛運動，偶爾放假時還會參加不少路跑活動，長期下來感到膝蓋內側反覆疼痛，就醫才發現已經是退化性關節炎，醫師建議透過客製化鞋墊治療，分散足底壓力及改變膝蓋內側受力，大幅減少足底及膝蓋的不適感。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，患者工作時需長期站立工作，也經常反覆蹲下、起立清點貨物，假日還參與跑步活動，加上沒有適當的肌力訓練，下肢肌力不足，長期下來導致退化性關節炎找上身。

周立偉指出，透過Ｘ光檢查發現，患者膝蓋內側關節空間有狹窄現象，除了建議定期進行復健，經評估建議穿著客製化鞋墊，有機會改善退化性關節炎的問題。果然患者一穿上足墊後，雙膝不適感逐漸消除，使用後2個月，有效延緩退化性關節炎惡化情形，也減少足部及小腿抽筋和痠痛的狀況。

周立偉介紹，退化性關節炎可分為原發性和次發性，前者多為老化造成，後者多因受傷、代謝性疾病等原因使關節軟骨遭破壞﹔隨著飲食西化、工作形態及需求所致，退化性關節炎已經不再是老年人的專利，且有年輕化的趨勢，因此如空姐、櫃姐、作業員、護理師等需要久站久走的族群，因膝蓋內外側受力不平均，造成膝蓋軟骨磨損，內側膝關節空間狹窄，膝內側軟組織受力增加，進而導致內側膝蓋疼痛。

施益湋職能治療師解釋，透過復健科醫師的診斷以及治療師量測足底壓力及矯正足型，將最佳的足弓支撐曲面製作成客製化足墊，不但可輔助足底筋膜與肌肉拉力，提供足跟與足弓吸收足部承重的衝擊力。再加上外側楔型設計，還能減緩關節內側受力。

施益湋也說，受Ｏ型腿、扁平足、足底筋膜炎、脊椎側彎、骨盆歪斜等所擾的民眾，也可依個人體型及足底受力狀況不同，透過客製化足墊來減緩症狀，鞋墊製作過程約30-60分鐘，屬於自費項目。

周立偉提醒，膝蓋卡卡、無法久站、蹲跪等，是退化性關節炎的前兆，為預防膝關節提前老化，建議民眾應控制體重、適當的運動及下肢肌力訓練，並選擇合適的鞋子及鞋墊，才能正確護膝。