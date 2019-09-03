▲因汽車駕駛「開車門不慎」導致機車騎士撞上釀意外，屬常見交通事故。（圖／新北市交通局提供）
▲因汽車駕駛「開車門不慎」導致機車騎士撞上釀意外，屬常見交通事故。（圖／新北市交通局提供）

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因汽車在路邊「開車門不慎」導致機車騎士撞上、釀意外，屬常見交通事故，新北市平均每月約有20件此類車禍事故，兩年來共475件，導致2人死亡。若汽車駕駛人未依規定開車門，導致意外，將處1200元以上、3600元以下罰鍰。

▲騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，以減少意外發生。（圖／新北市交通局提供）
▲騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，以減少意外發生。（圖／新北市交通局提供）

新北市交通事件裁決處長李忠台表示，汽車突然開車門情形最常發生在臨時停車或停車時，尤其是後座乘客經常為了趕時間急著下車，或是稍一不留心就打開車門，造成機車騎士反應不及而發生車禍事故。新北市自106年7月1日至今年6月30日止，2年內因開車門不慎肇事的交通事件就有475件，更遺憾的是，導致2人死亡、55人重傷。

裁決處呼籲汽車駕駛人開關車門五步驟：一、先看看後照鏡。二、再轉身向後看。三、確認安全無人車。四、反手先開車門至適當縫隙。五、確認安全後儘速下車並關車門。也記得提醒乘客下車時也要注意後方來車，共同保障行車安全。

裁決處也提醒機車騎士為預防汽車車門突然開啟，騎乘機車時應與路邊車輛或併排車輛保持1公尺以上距離，以減少意外發生。

李忠台指出，依據交通道路處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已告知過後，乘客仍未依規定開啟或關閉車門而肇事，處罰該乘客。

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