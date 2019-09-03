「第三人稱」自稱超做作？心理學解析：害怕寂寞、渴望愛

你身邊是否有喜歡用「第三人稱」自稱自己的朋友呢？又或者你也是經常使用第三人稱自稱的人呢？YouTuber「一郎人生」統計日本網站數據，以及CNN文章報導整理，趣味解讀「愛用第三人稱自稱」的人，其實他們不是「做作」，而是害怕寂寞、渴望愛的人？

一郎在影片中表示，根據日本網站「sirabee」統計，20-29歲女性會用第三人稱自稱的比例約15%，30-39歲則約21%；而討厭用第三人稱自稱的男女性比例，50代女性高達 50 %，20代男性則是僅有約20%。

以心理學角度分析「喜歡用第三人稱」自稱的族群，心理學家多以「自戀」作為解釋，並以四大點作為補充：「依賴感太強，不想做太複雜的事情」、「害怕寂寞，希望世界圍繞著自己旋轉」、「幼稚以及渴望愛情」。

影片中一郎也提到，有些業務、座談會場合會傳授，說話時把「我」改用自己的名字，有助於經營自我品牌形象，但其實要用個人名字營造品牌形象是有限制的。

第一、你必須要有專業度，第二、你必須要有一定知名度，少了兩項其中一項，多少都會讓人聽起來不太舒服。一郎舉例如「政治人物、YouTuber、明星名人、公眾人物」等，都常用「第三人稱自稱」來行銷自己，最典型的例子就是美國總統川普。

一郎舉出一篇CNN報導中，心理學家「凱文沃爾坎」(KEVIN MCALEENAN) 曾對美國川普總統，喜歡用第三人稱自稱的行為解釋：「川普是在強調自己的品牌形象，但同時這也是自戀的一種行為。」

接著他也提到美國心理學者「Ethan Kross」和「Ozlem AYDUK」在2017年的一篇學術文章中，指出使用第三人稱說話時，可以產生「自我疏離感」，以降低緊張感、羞恥感、增加自信等等的優點。

影片中夾雜小劇場詮釋，「奈奈」一角也讓網友直呼「真的很想”Send three pay”」，紛紛留言：「你再這樣我要呼你巴掌喔」、「奈奈訂閱一郎了ㄛ（嘔）」、「那個 “嘖” 實在是太畫龍點睛了哈哈哈」、「那個嘖直接噴笑哈哈哈」。（影音編輯：謝美伶）