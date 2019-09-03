時代考驗青年，青年創造時代！彰化市公所設立「青年事務中心」，為青年打造專屬的舞台，市長林世賢說，彰化要迎向未來，年輕人正是相當重要的族群，青年事務中心的設立，可望成為他（她）們發揮所長的「灘頭堡」！

為提供彰化青年有一處專屬的發展活動據點，同時作為創業基地等多重功能，彰化市公所將座落於中華路57號的古月民俗館轉型闢設為「青年事務中心」；林世賢並與彰化職人共同簽訂進駐合作意向書，這是由金工、皮件、漆藝、插畫、水泥等職人共同組成，他們並於現場展示各式各樣的創作品，風格多元。

林世賢表示，彰化市要有一個空間來專責青年事務，目前中心已成立粉絲專頁、青年事務諮詢委員會，事務中心建構青年與市公所交流的互動平臺；未來將推動青年創業租金補助、青年創業基地、青年創業家講座、青年愛鄉小旅行及青年市集，鼓勵年輕人勇於追夢，讓更多在地的青年學子能留鄉扎根。

其中，青年創業租金補助的措施，主要希望吸引青年加入永樂街商圈活化試辦的計畫，借助年輕人的創意思維及多元視角，刺激讓永樂街繁榮再現；為鼓勵及協助青年創業，將提供包括古月民俗館二、三樓及「洞洞屋」（彰化台鐵員工舊宿舍）的空間，號召職人進駐，讓不同領域的青年人才及團隊在此發揮所長。

中心也將開辦青年創業家講座，邀請各不同領域產業的青年創業家，分享店舖經營的成功守則；此外，青年事務中心也會結合定期舉辦的假日音樂會，推出青年市集，協助青年文創產品曝光及拓展通路，打造青年市集品牌，行銷彰化青年自產好農、好物及文創手作。