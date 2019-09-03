員林果菜市場周邊道路，因辦理員林184公頃市地重劃時，道路在重劃範圍外，重劃後區內土地和道路間又夾著私人土地未徵收，造成道路寬度不足、兩邊無側溝排水，皆無法改善，嚴重影響果菜市場周邊交通及居住品質。

立委陳素月邀請營建署中區工程處人員今（3）日到場說明，陳素月聆聽里長和攤商意見，了解員林果菜市場目前遭遇的問題；陳素月表示，這個計畫案共分成三個部分，其中兩個部分這個月就要發包，保證今年會動工。

陳素月在106年像內政部營建署爭取計畫經費2億元，要拓寬復興路、惠農路和新生路，但至今仍未動工，不禁讓民眾擔心，到底有沒有要拓寬？陳素月說，她爭取到營建署經費補助至今已2年，希望能盡早發包施工，解決民眾的問題。

員林果菜市場攤商表示，果菜市場周邊道路平常車輛往來多，許多還是噸位大的運菜車，但是進出市場的道路狹小、路面凹凸不平，導致攤商和民眾出入相當危險，希望能拓寬工程能盡早施作，同時加上側溝排水，要不然現在颱風或大雨時，大家也都很擔心。

營建署中區工程處分隊長翁博彥表示，這周邊道路共分成三標進行，總工程費共2億多元，包括用地取得1億4千多萬元、工程費8400萬元，第一標是復興路將有572公尺長會拓寬成12公尺道路，第二標為新生路有436公尺長將拓寬成10公尺；另外還會增設2公尺半的單側人行道，及果菜市場周邊道路含惠農路寬11公尺，共811公尺長將拓寬成12公尺的道路。現在設計圖都已經完成。