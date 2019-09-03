國民黨高雄市黨部今(3)日晚間舉行團結勝選大會，國民黨主席吳敦義也特別南下參加，為國民黨總統提名人韓國瑜及高雄市8位立委提名人加油打氣；此外，吳敦義也牽起韓國瑜的手破「換瑜」傳言。

韓國瑜表示，2020是一場中華民國保衛戰，蔡政府3年半來交不出成績單，總統蔡英文讓國家走向「台灣危險．人民貧窮」，因此要以大愛、大我出發，讓他當選總統，讓國民黨立法院過半。

國民黨高雄市黨部今晚在高雄市勞工局大禮堂，為國民黨總統提名人韓國瑜和高雄市8位立委提名人舉辦「高雄市勝選2020團結大會」；吳敦義也以老高雄人的身分，向在人士強調國家要有好的成就，要清廉有效率的政府，有繁榮進步的經濟、重建公益社會，並且有穩定的兩岸關係。

吳敦義指出，韓國瑜若當選總統，加上高雄地區8席立委如果都能全上，在113席立委中達成過半、60席目標，有一個有能力、有意識有魅力的總統，加上過半60席立委；這樣的話，中華民國會進步得更快，希望大家一起把「老英」下架。

韓國瑜說，吳敦義是國民黨歷來最辛苦的黨主席，如用丏幫的說法是九袋長老，他是八袋長老，國民黨高雄市黨部是七袋長老；也痛批民進黨讓台灣變成新三民主義－「民不聊生、民氣可用、民心思變」， 沒看到一個產業對台灣感到有希望。

韓國瑜呼籲在場人士，讓高雄市八位立委參選人全當選，國民黨立委過半，強調這不是小愛，是大愛，不是小我，是大我；這一代要幫下一代打好基礎，把二、三十歲及 一、二十歲的世代奠定好的厚實經濟基礎，教育辦得好、國家前途充滿安全，一 片光明，讓「老鷹」有雄壯的翅膀。

這場選舉，台灣退一步，幾乎失守；中華民國退一步，就可能亡國， 2020是中華民國的保衛戰，請大家從大愛、大我出發， 沒有私我、小我的情結。