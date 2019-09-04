有「澳門F.I.R.」之稱的人氣組合MFM，即將於9月11日推出首張國語專輯《限時動態》，而他們邀請周慧敏擔任他們首場演唱會的特別嘉賓，說到偶像周慧敏擔任嘉賓，成員嘉豪說：「不可置信，已爆哭！」

嘉豪提到小學時就很喜歡周慧敏，常常去偶像店買周慧敏的照片和週邊，和藹的老闆娘認識周慧敏本人，曾好心主動幫嘉豪把所買的收藏，拿給周慧敏簽，嘉豪驕傲說：「這是我和姐的第一類接觸！」直到MFM成軍後，前年他們將翻唱周慧敏組曲的影片上傳，沒想到本尊居然轉po在臉書鼓勵，當場讓嘉豪嚇傻：「我看到時整個下巴都掉下來了！」當時他們人生首場演唱會已籌備中，興奮至極的三人萌生了邀請周慧敏擔任演唱會嘉賓的大夢。

但他一直不敢開口，隔了快半年，才鼓起勇氣向偶像周慧敏發出訊息，嘉豪被虧很會拖，他不好意思表示自己是「近鄉情怯」，「面對最愛、最在乎的人，真的會害羞而逃避。」而更讓MFM驚訝的是，隔天馬上就收到周慧敏本人的回覆，讓他們大喊：「偶像是暖心姐！」

而上個月10日周慧敏首度以「一萬天荒愛未老」演唱會破蛋，鐵粉MFM再忙也要買票來捧場，嘉豪特別借了台灣朋友家做戚風蛋糕，送到周慧敏下榻飯店，請工作人員轉交，周慧敏看到蛋糕時還發訊息謝謝，還說這麼漂亮的蛋糕會捨不得吃，但已安排好當作隔天早餐，他做蛋糕的IG影片，女神周慧敏也親自來留言，讓他覺得揪感心。