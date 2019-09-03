週二 (3 日) 交易，原油期貨收低，因中美貿易關稅戰持續令人擔憂全球經濟和能源需求。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，「貿易戰仍是市場關注重點，由於新一輪的關稅在剛過的週末生效，投資者對中美關係的信心持續惡化，這拖累 WTI 原油邁向 50 多美元偏低區的重要支撐範圍。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.16 美元或 2.1%，收每桶 53.94 美元，為最前月契約自 8 月 26 日以來最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 40 美分，收每桶 58.26 美元。

根據彭博週一報導，儘管川普稱貿易談判已經有些進展，但雙方尚未就正式重啟談判的條件達成一致，中國官員訪美的日期也尚未敲定。

根據路透社報導，在這場漫長的中美貿易戰中，原油首次成為關稅對象，中國對進口的美國原油加徵 5% 關稅。

券商 Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「對中美貿易戰來說，這是關鍵一個月，如果我們看不到這事件朝正確方向邁出重要的一步，原油可能會輕易就跌破夏季低點。」

本週因週一勞動節休市，原訂週二和周三公布的 API 和 EIA 報告均順延一日。

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