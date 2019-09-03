由於投資者看到美國製造業上個月恐怕萎縮的跡象，公債殖利率週二下降，這也是經濟衰退的另一跡象。

中美貿易關係也影響了風險偏好，讓投資人偏向買入債券和黃金這一類的避險資產。

債市

10 年期公債殖利率下降 3.4 個基點至 1.469%，觸及 2016 年 7 月以來最低水準。

2 年期公債殖利率下降 4.2 個基點至 1.466%，觸及 2017 年 9 月以來最低水準。

30 年期公債殖利率下降 1.4 個基點至 1.954%。

歐洲方面，德國 10 年期公債殖利率下降 1 個基點至 -0.708%。

英國 10 年期公債利率下降 2.4 個基點至 0.401%。

公債價格與殖利率走向成反比。

製造業

美國供應管理協會 (ISM) 公布，8 月份全國工廠活動指數自前月的 51.2 下降至 49.1，為 2016 年 1 月以來的最低點，也是該指數自 2016 年 8 月以來首次跌破代表產業擴張或萎縮的分水嶺 50，反映出經濟衰退的可能性提升。

製造業在美國經濟體中占比約 12%。

美媒週一報導，中美未能就貿易談判的日期達成共識，預計未來幾個月貿易不確定性將緊跟著金融市場，刺激市場對公債的需求。

此外，投資者掛心英國無協議脫歐，這樣的地緣政治風險推升歐洲公債價格，拉低其殖利率。

分析師看法

法興銀行策略師 Kenneth Broux 表示，「上週只是口頭上的歡呼，但冷酷的現實是中美還沒搞定，這對全球經濟來說，顯然不是好消息，這讓 8 月公債價格將逆轉的觀點受到挑戰。」

Janney Montgomery Scott, 固定收入策略師 Guy LeBas 認為，ISM 跌破 50 意味著經濟衰退即將到來。

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