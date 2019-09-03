台北市長柯文哲 3 日接受廣播專訪，談到一開始稱自己是「墨綠」，如今似乎卻和綠營越來越遠，他坦言：「我還是綠營的，底色沒有改變！」更強調自己是 228 受難者家族，「很討厭外省人！」對此，綠黨桃園市議員王浩宇深夜在臉書 PO 文表示，台灣現在已經漸漸跨越省籍對立，並嗆柯文哲：「那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？」

柯文哲 3 日接受廣播節目《POP 大國民》專訪時表示，自己出身在 228 受難者家族，因此小時候家族間還是很討厭外省人，「你這樣講我還是綠營的，底色沒有改變啊！」不過他卻提到，自己從當醫生之後性格就出現轉變，不再繼續把「本省籍」、「外省籍」看得那麼重。柯文哲強調：「難道病人送進急診室，你還要先問他是藍的還綠的，綠的救、藍的不救嗎？」

對此，王浩宇則在深夜於臉書 PO 文表示，自己的爺爺就是從大陸山東來台，「爺爺不是軍人，很小就跟家人來到台灣。他從沒拿過槍、從沒欺負過台灣人，還娶了個客家妻子。過世前，爺爺跟我說，台灣就是他的家。」

王浩宇表示，台灣一直以來的「省籍情結」，這幾年漸漸少被提起，身分證上面的「省籍」欄位也終於被拿掉了，「到今天之前，我天真的以為那麼多年後，不管是外省人、客家人、閩南人、原住民或新住民，大家都是台灣的一份子，不應該再分彼此，不應該再有政客操弄省籍對立。直到柯文哲說，他討厭外省人。」

文末王浩宇質疑，柯文哲自稱像他這樣的本省家庭，因為經歷了二二八事件，所以很討厭外省人，「而我跟我的家人，就是柯文哲所說的外省人：那個他討厭的人。而我們，什麼都沒做…」令他不禁感嘆，經過了那麼多年，台灣總算跨越了省籍對立，年輕人不分彼此的交朋友、跨越族群通婚，「那個現在操弄族群獲取政治利益的人，到底有什麼居心？」（編輯：王錫謙）

【王浩宇臉書全文】