一般台灣人並沒有生飲自來水的習慣，不少人認為沒有煮沸過的水，喝下肚就是不安心。然而，近日有網友就在 PTT 問及「大家敢喝日本的自來水嗎？」並提出自身觀點，引發眾人熱議，也吸引不少行家分析「能喝關鍵」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，最近跟媽媽去日本，他直接打開水龍頭裝自來水要給媽媽喝，結果媽媽超排斥，但到處要找飲水機又都找不到，雖然他知道日本自來水是可以生飲的，但要是管線老舊的話，多少會有些不乾淨，又或是廁所水龍頭的水…他並好奇詢問大家「各位鄉民們敢喝嗎？」

問題一出，立刻掀起網友熱論，許多人紛紛留言「超商買水，唯一解」、「不敢，一定買水喝」、「我都直接喝」、「每次去都裝飯店浴室洗手台的水就喝了，是從沒有什麼狀況」、「我不敢，但我表弟洗澡直接喝…」「能煮會煮，但不能煮也只能喝了」、「我有個朋友水龍頭打開是麥茶」、「東京有的消毒水味很重」、「之前留學的時候喝了四年，還活著。」「礦泉水比台灣便宜，喝自來水幹嘛」。

另還有內行人直指「日本人自己都不敢喝了，說是可以喝，可是管線老舊也是問題，都是自己去買水」、「我現在住大阪，很多日本人也都是買大瓶子去超市裝水，主要應該是大樓管線老舊，直接喝鏽味滿明顯的」、「管線有更新過就可以」、「可以生飲要在德國，有做很多防管線汙染的設計在公共跟住家管線，他們是全世界最嚴格的國家，BUT 還是不建議生飲啊」。（編輯：許苡晴）